Orgasm Inc, su Netflix la (controversa) storia dell'azienda che insegna a raggiungere l'orgasmo

Netflix continua a puntare sulle storie vere e, questa volta, sceglie di raccontare una storia molto interessante che indaga sui retroscena di una delle aziende più famose (e controverse) dedicate al sesso e all'insegnamento del raggiungimento dell'orgasmo. Questa società, infatti, nasceva già nel 2001 con l'intento di insegnare le pratiche di sesso lento e la cosiddetta meditazione orgasmica e oggi, i suoi segreti sono finiti su Netflix in un documentario dal titolo Orgasm Inc che si focalizza su una vicenda di cronaca, che è ancora sotto indagine dell'FBI, legata al mondo de business sessuale. Questo nuovo titolo Netflix, infatti, racconta la storia di OneTaste, l'azienda americana, nata a San Francisco, che abbraccia le idee della filosofia orientale concentrandosi sullo studio dell'orgasmo femminile e sull'insegnamento di diverse pratiche sessuali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire perché vale la pena dare un'occhiata a questo nuovo titolo Netflix.

Qui il trailer di Orgasm Inc

Cosa aspettarsi da Orgasm Inc

Nata nel polo tecnologico di San Francisco e osannata dalle principali testate di salute e benessere come un percorso di realizzazione personale, OneTaste era una società dedicata alla sessualità che ha raggiunto la fama mondiale insegnando una pratica detta "meditazione orgasmica". Questo documentario investigativo svela la verità sull'organizzazione e sulla sua controversa ed enigmatica leader tramite 15 anni di riprese inedite e interviste con ex membri.

Quando esce Orgasm Inc su Netflix

Il documentario da 1 ora e 20 minuti è già disponibile sul catalogo della piattaforma di streaming dove ha debuttato lo scorso 5 novembre.