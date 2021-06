Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021: Ariete

Questa è una situazione complicata per l'amore cari ariete e questo fine settimana riprterà a galla qualche disagio. Sul lavoro Saturno aiuta e invia a programmare qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021: Toro

Il segno del toro deve mostrarsi calmo e conciliante in amore ma bisogna tenere le antenne alzate con qualcuno del segno del leone o dell'acquario. Sul lavoro la situazione lavorativa può cambiare ma attenzione a non fare troppi azzardi finanziari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021: Gemelli

Marte è favorevole e questo potrebbe far nascere un amore molto bello. Sul lavoro, se c'è chi è stato costretto a chiudere un'attività nell'ultimo periodo, ora potrebbe aprirla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021: Cancro

La luna è favorevole per il segno del cancro sia oggi che domani e si potranno vivere belle emozioni. Sul lavoro Giove protegge quindi approfittatene.



