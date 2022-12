Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore torna l'intesa di coppia quindi godetevi questa giornata di passione. Sul lavoro c'è qualche complicazione ma presto riuscirete a risolverla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022: Toro

Cari toro, ultimamente avete un po' accantonato l'amore per dedicarvi solo al lavoro ma il partner ha bisogno di voi. Sul lavoro siete impegnatissimi ma continuate così, almeno per un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore evitate di usare paole grosse nei confronti del partner, questo è il momento di mantenere la calma. Sul lavoro avrete nuove opportunità per fare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore potreste fare un incontro interessante in grado di farvi vivere una passione inaspettata. Sul lavoro riuscirete a ottenere una bella stabilità.



