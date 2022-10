Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero esserci delle discussioni oggi quindi meglio non alimentarle troppo. Sul lavoro preparatevi a delle belle novità e anche a un probabile trasferimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022: Toro

Cari toro, il cielo di oggi spinge a uscire di casa e fare nuovi incontri. Sul lavoro ci sono tante cose da fare ma imparate a delegare un po' di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi dovreste essere un po' più prudenti del solito in amore perché le stelle non aiutano. Sul lavoro ci sono belle soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, finalmente l'amore torna a essere il vostro primo pensiero e se siete ancora single potreste iniziare a guardare un amico con occhi diversi. Sul lavoro ci vuole un po' più di attenzione.



