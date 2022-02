Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 febbraio 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché nel fine settimana potrebbero esserci problemi e anche un po' di lontnaza dal partner. Sul lavoro sarebbe meglio andare avanti e superare gli ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Toro

Cari toro, chi è in una relazione stabile potrebbe riscontrare qualche problemino oggi. Sul lavoro portate avanti un progetto ma non innervositevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi è ideale per vivere al meglio le emozioni dell'amore. Sul lavoro cercate di curare i dettagl perché spesso peccate di superficialità. Non siate frettolosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, nel weekend ci vorrà un po' di pazienza perché saranno giornate pesanti per i sentimenti. Sul lavoro avviate i nuovi progetti per un futuro pieno di successi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Leone

Cari leoncini, in amore non ci sono difficoltà in questa giornata ma solo un po' di pigrizia. Per quanto riguarda il lavoro c'è un bel po' di agitazione ma saprete affrontare tutte le nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Vergine

Cari vergine, nel prossimi giorni potrete vivere bellissime emozioni con il partner. Sul lavoro questo è un periodo decisivo ma bisognerà stare attenti alle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Bilancia

Cari bilancia, che bella questa luna che illumina la vostra giornata e i vostri sentimenti, soprattutto se avete a che fare con qualcuno del leone o del sagittario. Sul lavoro non sta andando benissimo ma non è colpa vostra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore sarebbe meglio evitare le le polemiche e anche mettere a tacere le vecchie discussioni. Sul lavoro arriva una bella svolta.



Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Sagittario

Cari sagittario, attenzione in amore perché la giornata di oggi è un po' particolare. Se siete single dovreste iniziare a guardarvi intorno. Sul lavoro è arrivato il momento di fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Capricorno

Cari Capricorno, l'amore procede bene con una luna che vi accompagna e dà spazio alle emozioni più profonde. Sul lavoro bisogna iniziare a prendere l'iniziativa e farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Acquario

Cari acquario, in amore sarebbe meglio essere prudenti, specialmente se si ha a che fare con qualcuno del toro o del leone. Sul lavoro ci sono tante belle opportunità, valutatele bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2022: Pesci

Cari pesciolini, l'amore procede bene con un cielo che dà una mano anche ai single del segno. Sul lavoro bisogna stare attenti, soprattutto nel pomeriggio, perché la stanchezza accumulata si farà sentire.