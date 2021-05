Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021: Ariete

In questa giornata di sabato, cari ariete, ci sarà qualche distanza da colmare. Per quanto riguarda il lavoro bisogna prendere del tempo ed evitare le scelte avventate. Riflettete bene sulle vostre prossime mosse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021: Toro

Il segno del toro in serata potrebbe avere un po' di preoccupazioni ma evitate di pensare troppo all'amore e dedicatevi agli aspetti lavorativi: c'è un bel futuro che vi attende.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021: Gemelli

Questa giornata è davvero positiva, soprattutto per i sentimenti. Sfruttatela e godetevi le belle emozioni. Sul lavoro attenti alle dispute, anche banali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 maggio 2021: Cancro

Il segno del cancro da un po' di tempo sta vivendo sottotono proprio nei fine settimana. Cercate di mettere a punto un nuovo piano ed evitate di strafare sul lavoro.



