Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, oggi avete la luna nel segno quindi sarete molto riflessivi ma non è una cattiva cosa. Per quanto riguarda la situazione lavorativa è un ottimo momento per investire e dare spazio alle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022: Toro

Cari toro, chi ha vissuto una cirsi d'amore si trova in un momento molto particolare, tutta colpa del transito di Venere e Marte. Sul lavoro bisogna imparare a chiedere aiuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna non è più contraria quindi bene per i rapporti con gli altri e anche se siete single il mese di marzo sarà molto interessante per gli incontri. Sul lavoro se siete dipendenti potreste avere belle conferme.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, questo sabato è un po' sottotono per i sentimenti quindi attenzione a qualche polemica con il partner. Sul lavoro la giornata è molto particolare, meglio non sbilanciarsi con le proprie opinioni.



