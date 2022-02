Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore sarebbe meglio pensare a voi stessi e ai vostri sentimenti perché un po' di agitazione nell'aria ultimamente. Bene per il lavoro, invece. Il successo è dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022: Toro

Cari toro, bello questo periodo per l'amore con una luna favorevole che regala una bella dose di energia. Sul lavoro è arrivato un momento importante dove bisogna evitare le scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, giovedì e venerdì sono le giornate ideali per parlare d'amore. Il lavoro procede un po' a rilento ma entro maggio ci sarà modo di rinnovare un contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, sarebbe meglio rimandare i confronti d'amore al weekend quando la luna sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, c'è chi potrebbe cambiare il proprio percorso di studi e chi sta riflettendo se abbandonare o meno una collaborazione.



