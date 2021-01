Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata molto interessante dal punto di vista lavorativo grazie all'ingresso di Mercurio nel segno dell'acquario. Bisonga apprifittarne per lavorare sui progetti più ambiziosi. In amore potrebbero esserci un po' di problemini per una Venere contraria quindi servirà prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021: Toro

Il toro ha una Venere che ha raggiunto una bellissima posizione e darà una forte verve all'amore. Chi ha avuto problemi con il partner potrà recuperare grazie alle buone influenze dell stelle. Sono favoriti anche i nuovi incontri per i single.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021: Gemelli

Oggi è la giornata ideale per lavorare su un nuovo progetto in vista del mese di febbraio. Chi si saprà mettere in gioco avrà grandi risultati anche grazie al passaggio di Mercurio nel segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi dovrà usare un po' di cautela in più in amore perché Venere è opposta e costringerà a fare chiarezza nel rapporto e in se stessi. Se ci sono state incomprensioni e il rapporto non è del tutto stabile potrebbero emergere nuove difficoltà. Fate molta attenzione.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione