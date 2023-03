Ossessione, su Netflix arriva una nuova serie erotica dopo Sex Life

Amanti delle serie erotiche come Sex/Life e dei thriller preparatevi perché Netflix è pronta a regalarvi un nuovo titolo bollente. Si tratta di Ossessione una nuova miniserie britannica diretta dal duo Glenn Leyburn e Lisa Barros D'Sa con Morgan Lloyd-Malcolm e Benji Walters alla sceneggiatura pronta a farvi emozionare. Annunciato inizialmente come Damage, il progetto è stato ora rinominato con il titolo di Ossessione ed è un adattamento dell'omonimo romanzo di Josephine Hart del 1991, già adattato in un film in live-action dalla Warner Bro, nel 1992, con Jeremy Irons e Juliette Binoche. La serie sarà composta da tre o massimo quattro episodi, trattandosi di una miniserie, con lo scopo di rendere l'esperienza visiva simile a un lungo film teatrale. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quale sarà la trama di Ossessione e quando potremo trovare questa serie sul catalogo Netflix.

Di cosa parla Ossessione

La sinossi ufficiale della serie descrive la storia in questo modo: la relazione di uno stimato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio si trasforma in un'infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite.

Chi c'è nel cast di Ossessione

Nel cast della serie vediamo Richard Armitage e Charlie Murphy che interpreteranno rispettivamente William e Anna Barton, i due protagonisti. Armitage è ormai un habitué di Netflix, noto soprattutto per essere apparso in una miriade di adattamenti di Harlan Coben. Di recente è stato coinvolto anche nel prossimo film con Michelle Keegan, intitolato Fool Me Once. La Murphy è nota soprattutto per il suo ruolo in Peaky Blinders e, più recentemente, nella serie Halo di Paramount+.

A loro si sono aggiunti Indira Varma (Game of Thrones, Obi-Wan Kenobi) nel ruolo di Ingrid, Rish Shah (Ms. Marvel, Emmerdale) nel ruolo di Jay Farrow, Pippa Bennett-Warner (Elden Ring, Gangs of London), che interpreterà Peggy, Celine Arden (Bridgerton) nel ruolo di Mimi.

Completano il cast, Isla Jackson-Ritchie, Gregg Barnett, Francesca Knight, Letty Thomas, Victor Pontecorvo, Kerim Hassan e Sonera Angel.

Quando esce Ossessione su Netflix

Ossessione debutterà su Netflix il prossimo 13 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.