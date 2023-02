Outer Banks 3, la spiegazione del colpo di scena finale

Outer Banks ha appena fatto il suo debutto su Netflix con la sua terza stagione. Dopo una lunga attesa da parte dei tantissimi fan, i Pogues sono tornati su Netflix con nuove avventure riuscendo, come al solito, a tenere incollati tutti allo schermo e lasciare gli spettatori a bocca aperta con inaspettati colpi di scena finali. Ma come si è conclusa Outer Banks 3, cosa è successo nel finale di stagione? Scopriamolo insieme.

La trama di Outer Banks 3

La terza stagione vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.

La spiegazione del finale di Outer Banks 3

(Spoiler)

Colpo di scena, alla fine di Outer Banks 3 c'è la morte inaspettata di uno dei personaggi principali, Ward Cameron. Ebbene sì, l'antagonista dei Pogues, presente nella serie fin dalla prima stagione, nel finale del capitolo 3 della serie Netflix muore lasciando diverse opportunità per nuovi sviluppi di trama nella stagione 4 della serie. Ma come è morto Ward? Ricordiamo, intanto, che il rapporto tra Ward e Rafe non è mai stato dei migliori e quest'ultimo aveva perfino pagato un sicario per uccidere suo padre cambiando, però, all'ultimo idea. E inoltre, il personaggio di Ward, aveva già evitato la morte un'altra volta nel finale della seconda stagione ma, ora, non ce l'ha fatta, è arrivato il suo destino e ha abbandonato definitivamente Outer Banks. Ward, infatti, è morto sacrificandosi per savare sua figlia che stava per essere colpita da una serie di proiettili fatali.

Rafe aveva chiesto ai Pogues di prendersi cura di Ward senza fargli del male ma questo incidente che ha portato alla morte di suo padre gli farà perdere la testa spingendolo a diventare il nuovo "cattivo" della serie prendendo proprio il posto di Ward. Scoperta la morte del padre, senza conoscerne i dettagli, Rafe sarà spinto a volere maggiore potere e diventare il nuovo antagonista dei Pogues che, secondo lui, non hanno mantenuto la parola data. Quindi, adesso, nella stagione 4 della serie, è tempo di vendetta.