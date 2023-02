Outer Banks è stata rinnovata per una quarta stagione

Netflix ha rinnovato Outer Banks per una quarta stagione. A qualche giorno dal debutto del suo terzo capitolo, la piattaforma di streaming ha già pensato al futuro di questa serie teen che ha appassionato tantissime persone al punto da confermare il suo rinnovo ancora prima di verificare se la nuova stagione sarà o meno un successo. La serie, che segue la storia di un gruppo di ragazzi che va alla ricerca di alcuni tesori nascosti, ha ottenuto il lasciapassare per un nuovo capitolo e a dare l'annuncio ai fan di questo teen drama dai toni mistery sono stati gli stessi attori della serie in un'esperienza immersiva fatta per i fan in vista dell'uscita dei nuovi episodi su Netflix.

Outer Banks 4, cosa sappiamo finora

Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke, i creatori di questa serie di successo hanno dichiarato in una nota che "il viaggio dei Pogues continua nella quarta stagione di Outer Banks e che sarà pieno di nuovi colpi di scena". Inoltre, i tre showrunner e produttori esecutivi hanno anche ringraziato Netflix e il cast della serie, oltre che i fan, che sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo grande successo.

Quando uscirà Outer Banks 4

Considerando che la terza stagione della serie non ha ancora fatto il suo debutto su Netflix possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi della quarta stagione nel 2024 inoltrato.

Quando esce la terza stagione e cosa aspettarsi

Pronta per debuttare su Netflix il prossimo 23 febbraio, la nuova stagione di Outer Banks sarà composta da 10 episodi e continuerà il racconto della sua storia da dove era stato interrotto con la fine del capitolo due di serie. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per Kiara, Pope e JJ cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell'avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l'impossibile per sopravvivere in questa bufera.