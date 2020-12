Outer Banks accusata di plagio. La serie Netflix al centro di una polemica

Brutte notizie per la serie Netflix Outer Banks che è appena entrata al centro di una causa legale per plagio. La serie rivelazione di quest'anno, infatti, è finita nel mirino dei media per un'accusa da parte di un docente di inglese e scrittore di una scuola superiore della Carolina del Nord che ha accusato i produttori di Outer Banks per violazione del copyright sottolineando come la trama della serie Netflix sia stata copiata a un suo libro.

I dettagli dell'accusa

I produttori di Outer Banks, Jonas Pate e Joshua Pate, sono stati citati in giudizio da Kevin Wooten per aver preso ispirazione senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario, da un romanzo per giovani adulti scritto nel 2016 dallo scrittore e intitolato "Pennywise: The Hunt For Blackbeard’s Treasure!". L'accusa, infatti, sostiene che i creatori della serie Netflix abbiano copiato ambientazione, personaggi e trama dal libro che, a Wilmington, comune dove vive uno dei due fratelli produttori della serie, ha venduto molte copie. Lo scrittore ha chiesto dunque un risarcimento dei danni, il pagamento dei diritti d'autore e una citazione nei crediti della serie tv che in questo momento è nel bel mezzo della produzione di una seconda stagione.

Le affinità nella trama

Il libro, così come la serie tv, è ambientato, infatti, nella Carolina del Nord e narra le vicende di un gruppo di giovani ragazzi che vanno alla ricerca di un tesoro dopo aver trovato una mappa misteriosa. Anche l'antagonista sembra essere lo stesso tra serie e libro, infatti, questo cerca di impossessarsi dello stesso tesoro che stanno cercando i ragazzi. Le somiglianze nella trama sono molte ma si tratta davvero di plagio? Non resta che aspettare l'esito del processo e intanto chi non ha ancora visto questa serie, può andare a recuperarla su Netflix, dopotutto, è tra le migliori di quest'anno.