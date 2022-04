Outer Range, la nuova serie western-thriller di Prime Video farà parlare molto di sé

I tre uomini della famiglia Abbott, in Outer Range

Il 15 aprile su Prime Video esce Outer Range, una serie tv Amazon Original di ambientazione western (ma ambientata ai giorni nostri) che avevamo definito "la risposta di Prime a Yellowstone". In realtà, dopo aver visto in anteprima quattro degli otto episodi di cui è composta la prima stagione (che uscirà a partire da venerdì 15 aprile con due episodi a settimana), possiamo dire non solo che sono molteplici i rimandi televisivi e cinematografici di questa serie, ma anche che molto probabilmente Outer Range diventerà essa stessa un modello a cui ispirarsi, perché racconta una storia, e con uno stile, che nostro avviso attirerà l'attenzione e l'interesse di molti per molto tempo.

Se volete maggiori informazioni sul cast e sulla produzione di Outer Range (che può vantare anche Brad Pitt tra i produttori esecutivi) vi consigliamo di leggere le anticipazioni che avevamo riportato tempo fa. In questa recensione, invece, raccontiamo un po' di più la trama (senza spoiler) e i motivi per cui ci è piaciuta tanto questa produzione che forse è partita un po' in sordina, ma che per epicità non ha niente da invidiare a tante serie già affermate.

Di cosa parla Outer Range

Siamo nel Wyoming. Ci sono gli orizzonti infiniti, le mandrie di bestiame, i cowboy con i loro cappelli ma anche i cellulari e le macchine: insomma, è un western del presente, con tanto di rodeo. Il protagonista è Royal Abbott (Josh Brolin), a capo di un ranch sterminato ereditato dalla famiglia della moglie Cecilia (Lili Taylor). In effetti, non si sa come arrivò lì, da solo, il piccolo Royal, senza né madre né padre, ma oggi lui è un uomo di una certa età (anche se il suo fisico pazzesco non lo sa), sposato, con due figli e una nipote, a cui manca la mamma, scomparsa da qualche mese.

E non è questo il solo mistero, né il più grande di Outer Range. Tra i prati del ranch, infatti, in una zona che Royal ha vietato a tutti di frequentare, c'è (e non c'è) un grosso buco, un cratere circolare che non si sa dove porti, come sia sorto e in definitiva cosa sia. Quello che sappiamo per certo è che da quel buco passerà, in qualche modo, la soluzione a tutta una serie di eventi.

Vi sfidiamo a restare indifferenti alla voce di Josh Brolin che fa una preghiera decisamente originale, in questo primo teaser trailer. In questo secondo trailer, si fa più chiara (per modo di dire) la trama della serie.

Perché vederla e cosa ci ricorda

Abbiamo detto all'inizio che il paragone con Yellowstone sta un po' stretto a Outer Range, che è una serie che travalica e mescola i generi e i riferimenti. C'è qualcosa di Lost, un pizzico di David Lynch e Twin Peaks, possibili rimandi a The man in the high castle e chissà quante altre citazioni nascoste oltre alla tarantiniana You'll never can tell (o è solo una coincidenza?): infinite, come le percezioni possibili di fronte a questa serie.

A noi, che non siamo grandi fan del western ma nemmeno lo disdegniamo, hanno impressionato favorevolmente i panorami, il confine tra il cielo e la terra, con un accompagnamento di lunghi silenzi, oltre che di musica folk e country, in un'armonia davvero epica. Come epici sono i personaggi principali di questa serie, a partire da Royal e dalla sua ospite/testimone/contraltare Autumn (Imogen Poots), e i loro dialoghi densi di rimandi alla mitologia greca e ai rituali dei nativi americani.

Per dirla con una parola, Outer Range ci è piaciuta, o meglio ci sta piacendo in attesa di vedere gli ultimi quattro episodi, per la sua profondità: quella dei paesaggi, del misterioso buco, dei suoi personaggi, delle voci, dei suoni e della loro mancanza. E siamo pronti a scommettere che saremo in molti ad apprezzare questa profondità.

Voto: 9