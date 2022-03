Outer Range, il trailer della serie tv western di Prime Video con Josh Brolin

Se riuscirà a conquistare il cuore degli spettatori come ha fatto Kevin Costner con Yellowstone lo dirà solo il tempo, sta di fatto che Prime Video ha annunciato l'uscita della prima stagione di una nuova serie di ambientazione western (oltre che lisergica e thriller, dicono da Prime Video), che avrà come protagonista l’attore nominato agli Oscar Josh Brolin.

La nuova serie Amazon Original si intitola Outer Range, di seguito tutte le informazioni - data di uscita, cast, trama - e il primo teaser trailer ufficiale (non doppiato, ma con sottotitoli in italiano).

Quando esce Outer Range su Prime Video

Outer Range debutterà su Prime Video il 15 aprile. Ogni settimana, a partire da venerdì 15 aprile, verranno rilasciati due degli otto episodi in stile cinematografico di cui si compone la serie.

Di cosa parla Outer Range

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto.

All’inizio della serie troviamo gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca. La situazione della famiglia viene ancor più esasperata quando i Tillerson (i volgari proprietari del ranch vicino, animati solo dalla voglia di fare soldi) cercano di accaparrarsi i loro terreni. Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione; problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, esplodono quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine. Emergono scoperte sempre più folli, mentre Royal lotta per proteggere la sua famiglia; attraverso il suo sguardo cominciamo a scoprire come il passato nasconda segreti e presagi di inquietanti misteri.

Il cast di Outer Range

Il cast di Outer Range guidato dall’attore nominato agli Oscar Josh Brolin (Milk), include una serie di attori premiati e di successo tra cui Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone).

Il creatore ed executive producer di Outer Range è Brian Watkins. Al suo fianco anche gli executive producer Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz, Lawrence Trilling e Plan B Entertainment per Amazon Studios. Gli executive producer per Plan B Entertainment sono Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt.

Il trailer ufficiale di Outer Range

Vi sfidiamo a restare indifferenti alla voce di Josh Brolin che fa una preghiera decisamente originale, in questo primo teaser trailer della serie in arrivo su Prime Video.