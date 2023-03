Outlast, gioco di squadra: dopo Physical su Netflix un nuovo reality di sopravvivenza

Dopo l'enorme successo della serie sudcoreana Physical da 100 a 1 che ha portato, dopo varie prove di forza, a eleggere l'uomo più forte del Paese, Netflix ha deciso di dare spazio a un altro reality di sopravvivenza, una serie che metterà alla prova i suoi partecipanti spingendoli a vivere, e sopravvivere, in condizioni estreme. Si tratta di Outlast, gioco di squadra, un nuovo reality di otto puntata che punta a spingere uomini e donne oltre i limiti del comfort e cercare di vincere un milione di dollari con un gioco spietato di sopravvivenza nel bel mezzo della natura selvaggia. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da questo nuovo titolo Netlfix e quando lo troveremo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Cosa dobbiamo aspettarci da Outlast, gioco di squadra

Outlast, gioco di squadra è una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Quando esce Outlast, gioco di squadra su Netflix

Questo nuovo reality di sopravivenza debutterà sul catalogo di Netflix il 10 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.