Ozark 4: new entry nel cast e tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione

Novità in casa Ozark, il crime thriller di Netflix che sta per tornare sulla piattaforma di streaming con la quarta e ultima stagione. Dopo l'annuncio del rinnovo della serie per un ultimo capitolo, dopo il grande successo di ascolti che l'ha resa, nell'aprile 2020, la serie Netflix più vista di sempre, il crime drama di Bill Dubuque e Mark Williams tornerà presto con nuovi episodi per dare un finale degno a questa serie. Tra le news più recenti sulla nuova stagione di Ozark c'è l'ingresso nel cast di Veronica Falcòn, l'attrice messicana nota per i suoi ruoli in Perry Mason, The Falcon and the Winter Soldier che ha firmato per un ruolo decisivo in Ozark 4, insieme anche a Ali Stroker (The Glee Project).

Veronica Falcòn vestirà i panni di Camila, la sorella di Omar Navarro e madre di Javi Elizonndro che trama per prendere il controllo del cartello di droga di suo zio Omar. Questo personaggio viene presentato dai creatori della serie come una donna seria, nonché lavoratrice silenziosa che, dietro le quinte, si muove diventando una pedina fondamentale nell'impero della sua famiglia.

Ali Stroker, invece, interpreterà Charles-Ann, una vecchia amica della madre di Ruth che arriva per aiutarla dopo una sua richiesta. Per quanto riguarda, invece, il numero di episodi totali dell'ultima stagione di Ozark sappiamo che ne sono 14 ma saranno divisi in due parti, come accade per la maggior parte delle volte con le nuove uscite della piattaforma di streaming.

La data di uscita di Ozark 4 su Netflix

Quello che sappiamo finora è che la prima metà della stagione dovrebbe essere stata girata completamente. Lo stesso location manager di Ozark, Wesley Hogan, ha rivelato, nell'ottobre 2020, il calendario delle riprese che prevedeva 38 giorni di riprese di cui 30 in 40 location diverse. Che girare la serie prevedesse lunghi tempi di riprese era ben noto ed era già stato annunciato dall'attore protagonista che parlava di una media di 11 giorni circa di riprese per episdio e almeno due settimane di preparazione in anticipo per ognuno. Le riprese della quarta stagione sono iniziate il 9 novembre e assumendo che non ci siano stati eccessivi ritardi nella produzione le riprese dovrebbero essere terminate. Per quanto riguarda la data di pubblicazione della prima parte di stagione sappiamo che solitamente passano circa 19 mesi dall'uscita di una stagione all'altra ma, considerando che questa 4 parte di Ozark sarà divisa a metà possiamo immaginare che potremo vedere i nuovi episodi in più breve tempo. Probabilmente si tratterà del quarto trimestre del 2021 per la prima parte (4A) e del 2022 per la seconda (4B).