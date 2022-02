Ozark 4, parte 2: ecco quando usciranno gli ultimi episodi del gran finale di serie

Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della seconda parte dell'ultima stagione di Ozark. Come? Con la pubblicazione di un teaser trailer che ha mostrato in anteprima cosa ci aspetta nel gran finale della serie con Julia Garner che torna con nuovi episodi a soli tre mesi dall'uscita della parte uno. Nelle immagini vediamo Ruth sempre più determinata nel portare avanti la sua vendetta ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quando potremo vedere il gran finale di Ozark e cosa accadrà nella trama.

Qui il teaser trailer di Ozark 4, parte 2

Ozark 4: cosa accadrà nel gran finale

Ozark 4 riprenderà da dove era stata lasciato alla fine della prima parte con Ruth sul piede di guerra dopo l'omicidio di suo cugino Wyatt. Negli episodi precedenti della serie, infatti, Ruth ha lasciato i Bryde per un affare di droga con Darlene. Un altro aspetto che verrà affrontato nella seconda parte di Ozark 4 è l'incidente di auto dei Bryde.

Quando esce Ozark 4, parte 2

La seconda parte di Ozark 4 uscirà su Netflix a partire dal 29 aprile 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.