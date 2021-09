Ozark 4: l'anteprima di Netflix e cosa ci aspetta nel gran finale di serie

Tra tutte le news che Tudum, l'evento mondiale Netflix dedicato al mondo dell serie tv, ha sfornato questo weekend ci sono anche quelle che riguardano Ozark 4. Ebbene sì, la piattaforma di streaming ha lanciato numerose anticipazioni, sorprese e date di uscita dei suoi titoli di punta tra cui anche quelle relative alle quarta e ultima stagione di Ozark. L'acclamatissima serie thriller Netflix, infatti, sta per tornare sul catalogo del colosso dello streaming con i suoi nuovi e ultimi episodi ma scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo sul gran finale di Ozark.

Ozark 4: Netflix pubblica un'anteprima dell'ultima stagione

Netflix ha deciso di mostrare le prime immagini della quarta e ultima stagione di Ozark 4 in occasione dell'evento Tudum. Il capitolo 4 della serie con Jason Bateman e Laura Linney si mostra, infatti, per la prima volta ai fan con un video in anteprima dei nuovi episodi dell'ultima stagione che uscirà su Netflix in due parti. La storia riprende da dove era stata lasciata alla fine della stagione 3 con Wendy e Marty pieni di sangue. I due, infatti, si erano ritrovati a combattere contro in un finale che aveva lasciato i fan col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Helen, infatti, era stata uccisa davanti agli occhi dei due, sempre più in mezzo alla malavita del cartello messicano. Proprio dopo questo finale brutale, lo showrunner della serie, Chris Mundy aveva anticipato che l'ultima stagione di Ozark avrebbe mostrato se i Byrde sarebbero riusciti o meno a trasformare il più grande errore della loro vita in un vantaggio. A noi non resta che scoprirlo ma ecco le prime immagini della serie in anteprima.

Qui il video di anteprima di Ozark 4

Quando esce Ozark 4 su Netflix

L'ultima stagione di Ozark 4 uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming in due parti nel 2022. Per ora non abbiamo ancora una data certa, quindi, non ci resta che attendere ulteriori news e goderci quest'anteprima del gran finale di serie.