Ozark 4: tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione della serie Netflix

Ozark tornerà su Netflix con una quarta (e ultima) stagione! Ad annunciare la notizia è stato lo stesso colosso dello streaming che ha confermato un'ultima stagione per questa serie che nell'aprile 2020 ha vinto il primto di serie più vista di sempre su Netflix. Ma, quando uscirà Ozark 4?Quale sarà la trama e il cast di quest'ultima stagione di serie?

Il crime drama di Bill Dubuque e Mark Williams tornerà presto sul piccolo schermo con nuovi episodi per dare un finale degno a questa serie che, nonostante il continuo accostamento alla storica Breaking Bad, è stata in grado di guadagnarsi il suo posto tra le migliori serie di Netflix e fare il pieno di nomination agli Emmy Awards.

Ozark 4: l'ultima stagione divisa in due metà

Che Netflix abbia rinnovato Ozark per la quarta stagione è chiaro, così come il fatto che questa 4 stagione sarà anche il gran finale di serie ma ciò che sappiamo di nuovo è che Ozark 4 verrà distribuito dalla piattaforma in due metà separate. La piattaforma di streaming, infatti, pubblicherà nel suo catalogo 7 episodi alla volta per un totale di 14 che comporranno la quarta e ultima stagione di Ozark.

La data di uscita di Ozark 4 su Netflix

Quello che sappiamo finora è che la prima metà della stagione dovrebbe essere stata girata completamente. Lo stesso location manager di Ozark, Wesley Hogan, ha rivelato, nell'ottobre 2020, il calendario delle riprese che prevedeva 38 giorni di riprese di cui 30 in 40 location diverse. Che girare la serie prevedesse lunghi tempi di riprese era ben noto ed era già stato annunciato dall'attore protagonista che parlava di una media di 11 giorni circa di riprese per episdio e almeno due settimane di preparazione in anticipo per ognuno. Le riprese della quarta stagione sono iniziate il 9 novembre e assumendo che non ci siano stati eccessivi ritardi nella produzione le riprese dovrebbero essere terminate. Per quanto riguarda la data di pubblicazione della prima parte di stagione sappiamo che solitamente passano circa 19 mesi dall'uscita di una stagione all'altra ma, considerando che questa 4 parte di Ozark sarà divisa a metà possiamo immaginare che potremo vedere i nuovi episodi in più breve tempo. Probabilmente si tratterà del 2021 per la prima parte e dell'anno successivo per la seconda.