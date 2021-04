Painkiller è la nuova serie Netflix dai creatori di Narcos. Cosa sappiamo e cosa aspettarci

Netflix continua a puntare sulle serie tv drug-related e dopo il successo di Narcos e Narcos: Mexico sta per arrivare una nuova serie tv dagli stessi creatori. Si tratta di Painkiller, la nuova limited-serie Netflix nata per mano dello stesso ideatore di Narcos, Eric Newman che esplorerà il tema della cosiddetta crisi degli oppioidi, una delle più gravi emergenze sanitarie che ha colpito gli USA negli ultimi 20 anni.

Qual è la trama della serie?

Questa nuova serie Netflix sarà basata principalmente sul lavoro di due scrittori e giornalisti: da un lato Patrick Radden Keefe (Dirty Money) che ha scritto per il New York Ties il pezzo sull'argomento intitolato ‘The Family That Built An Empire of Pain’ e dall'altro Barry Meier, vincitore del premio Pulitzer e autore del libro 'Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic'. Entrambi, infatti, fungeranno da consulenti per la sceneggiatura e la creazione della serie.

La trama gira intorno a questo fatto di cronaca statunitense che ha visto coinvolta l'azienda farmaceutica Purdue Pharma, produttrice dell'Oxycontin, un farmaco fatto prescrivere dai medici, spinti da mazzette della stessa azienda, le pillole di questo anti dolorifico pur sapendo che avrebbero creato dipendenza. I malati quindi per alleviare il dolore sono diventati dei veri e propri drogati vennero spinti a cercare continuamente il farmaco nel mercato nero e a sostituirlo perfino con l'eroina, meno costosa e rischiando, così la morte per overdose. La cosiddetta crisi degli oppioidi, infatti, è una delle più pericolose americane che ha fatto strage negli ultimi 20 anni con oltre 500mila vittime.

Chi c'è nel cast di Painkiller?

Per quanto riguarda gli attori del cast per ora non abbiamo ancora nessuna conferma certa ma la produzione della serie sta per iniziare a breve quindi ci aspettiamo news a riguardo molto presto.

Painkiller: a che punto siamo con le riprese

Questa nuova serie Netflix sta per entrare nella produzione questa estate, il 9 agosto 2021 nello specifico. Le riprese avverranno a New York e Toronto.

Painkiller: la data di uscita su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di Painkiller non abbiamo ancora nessuna certezza ma, considerando l'attuale stato di produzione della serie, possiamo immaginare che potremo vedere i nuovi episodi di questa limited-series Netflix nel 2022.