"Pam & Tommy", le cose da sapere della serie Disney+ su Pamela Anderson e il suo video hot

Ve ne avevamo parlato lo scorso maggio, quando Hulu aveva annunciato l'inizio delle riprese, ma ora c'è finalmente una data ufficiale di uscita in Italia per Pam & Tommy, la serie tv ispirata al celeberrimo video artigianale a luci rosse girato nel viaggio di nozze dell'attrice Pamela Anderson e del musicista Tommy Lee.

Come previsto, non essendo Hulu presente sul mercato italiano, Pam & Tommy nel nostro Paese sarà disponibile in streaming solo su Disney+: ovviamente, nella sezione per adulti Star (con un parental control che permette di bloccare la visione dei contenuti ai più piccoli).

Quando esce Pam & Tommy su Star Disney+

Poco prima di Natale, Disney+ ha annunciato che la serie originale Pam & Tommy debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi, su Star all’interno di Disney+. Successivamente, gli episodi usciranno a cadenza settimanale, per un totale di 8 puntate.

Trama e cast di Pam & Tommy

Chiunque abbia più di 30 anni ricorda lo scandalo che suscitò, in un'epoca in cui i siti di video pornogragfici erano ancora inesistenti, la diffusione illegale che ebbe il sextape di Pamela Anderson e Tommy Lee, nel 1998. La trama della serie, quindi, ruoterà attorno a quei giorni in cui il video fu girato, e presumibilmente parlerà anche di come la videocassetta fu rubata in casa dei due tre anni dopo, quando stavano divorziando.

Queste, in ogni caso, le informazioni ufficiali diffuse da Disney sulla serie che ha come protagonisti Lily James, da noi molto apprezzata in Yesterday, e Sebastian Stan, ovvero Bucky Barnes, il Soldato d'Inverno di The Falcon and The Winter Soldier e in generale dell'universo cinematografico-televisivo della Marvel.

"La serie, che si basa su uno scandalo realmente accaduto, è interpretata da un cast di star che include Lily James, Sebastian Stan, Nick Offerman (Parks and Recreation), Taylor Schilling (Orange is the New Black) e Seth Rogen (Non succede, ma se succede...)".

Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall’executive producer Craig Gillespie. Anche Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich e Sarah Gubbins sono executive producer.