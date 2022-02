"Pam & Tommy", la recensione della serie e la risposta alla domanda hot che si fanno tutti

Il 2 febbraio su Disney+ (su Hulu negli USA) sono usciti i primi tre episodi - su un totale di otto - di Pam & Tommy, la serie tv che racconta la vicenda del celebre video di nozze a luci rosse rubato nel 1995 all'attrice Pamela Anderson e al musicista Tommy Lee.

C'era molta curiosità intorno a questa serie, in cui i personaggi che danno il titolo sono interpretati da Lily James (vista in Downton Abbey e Yesterday) e da Sebastian Stan (il Winter Soldier del Marvel Cinematic Universe), anche se il vero protagonista è Rand Gauthier, il falegname che materialmente rubò la videocassetta e tutta la cassaforte dalla villa di Tommy Lee a Malibu, e che è interpretato da Seth Rogen (Pineapple Express, Non succede, ma se succede...).

Dopo l'uscita dei primi episodi, comunque, a molti spettatori è venuta un'altra curiosità molto particolare, legata alle scene di nudo che si vedono nella serie. Prima di parlarne, riassumiamo brevemente la trama di Pam & Tommy, che NON è la trama di quel video.

Di cosa parla Pam & Tommy

Anni '90, Hollywood: Pamela Anderson è la star del telefilm Baywatch ed è una delle donne più desiderate del mondo; Tommy Lee è il batterista della band metal Mötley Crüe, e oltre a essere un donnaiolo ha appena divorziato da Heather Locklear (l'attrice che fa la parte della moglie di Belushi in La vita secondo Jim, per intenderci).

I due si sono appena sposati - dopo essersi conosciuti pochi giorni prima - e lei si è trasferita a casa di lui, che ha quindi deciso di trasformare una parte della sua casa in un nido d'amore che potremmo definire molto tamarro. Solo che Tommy non è esattamente il miglior padrone di casa che un professionista vorrebbe avere come datore di lavoro, perché cambia idea ogni cinque minuti e - soprattutto - non anticipa un centesimo anche se dice che per lui il budget non è un problema.

Rand Gauthier, in particolare, è finanziariamente allo stremo e avanza da Tommy un credito di quasi diecimila dollari che gli farebbero molto comodo per tirare avanti e pagare le bollette. Così, quando Tommy decide di licenziare tutta la squadra di elettricisti, falegnami e idraulici, Rand è costretto a far ricorso a tutta la saggezza delle religioni di cui è appassionato per non cedere allo sconforto. Finché, però, abbandona i buoni propositi e decide di fare la parte del karma e farla pagare a Tommy.

Ci fermiamo qui per non spoilerare troppo a chi non ha visto i primi episodi della serie, ma comunque non abbiamo rivelato niente che non sia nel trailer ufficiale di Pam & Tommy.

Il seno di Lily James è vero? E il pene di Sebastian Stan?

Ed eccoci arrivati alla domanda che tutti si sono fatti guardando Pam & Tommy. Prima di rispondere, guardiamo un attimo come sono i due attori normalmente, senza cioè il trucco e il parrucco per somigliare ai due personaggi della serie. Questa è Lily James

E questo è Sebastian Stan

Già solo per questo, è doveroso fare un complimento a tutto il team di make-up della serie. Ma anche a chi si occupa di "effetti speciali". Sì perché la risposta alla domanda che tutti si fanno è: sono protesi. Sia il seno di Lily-Pam, sia il pene di Sebastian-Tommy (e non solo quando il suo membro gli parla e si muove come fosse animato).

Lily James, in particolare, si è dovuta sottoporre a lunghissime sedute al trucco, che duravano anche quattro ore e che iniziavano alle 3.30 di mattina, come ha spiegato la stessa attrice. James, poi, ha rivelato che in alcune scene non ha indossato le protesi al seno, sopperendo con imbottiture e inquadrature particolari, perché le procuravano un caldo insopportabile ("Del resto sono inglese" ha scherzato).

Ma quindi Pam & Tommy è da vedere?

La decisione se guardare o meno questa serie dipende quindi, in sostanza, dalle aspettative. Se pensate che sia una serie erotica tutta incentrata sulla luna di miele in barca dei due sex symbol, allora rimarreste delusi, meglio lasciare perdere.

Se invece vi incuriosisce questa storia, siete fan del talento comico di Seth Rogen e volete vedere come un'attrice e un attore possono letteralmente trasformarsi nei personaggi che interpretano, allora vi consigliamo di guardare Pam & Tommy.

Voto: 7.5