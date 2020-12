Papa Francesco protagonista di una docuserie Netflix sugli anziani

"Sharing the wisdom of time" (La saggezza del tempo), il libro scritto nel 2018 dal Santo Padre, è alla base della nuova docuserie dedicata alla vecchiaia

Papa Francesco protagonista di una nuova docuserie Netflix incentrata sulla condivisione delle voci degli anziani in tutto il Mondo. La miniserie composta da quattro episodi sarà pronta per il 2021 con interviste esclusive al Santo Padre.

A rivelarlo in un comunicato a Ncr è Loyola Press, casa editrice con sede a Chicago, che aveva pubblicato nel 2018 "Sharing the wisdom of time" (La saggezza del tempo) il libro in cui Papa Francesco affrontava le storie di 31 anziani. La docuserie verrà raccontata attraverso gli occhi di giovani registi di talento Under 30 che vivono negli stessi Paesi d'origine degli anziani protagonisti. Joellyn Cicciarelli, presidente ed editore di Loyola Press, ha dichiarato ai microfoni di Ncr: «Questa docuserie porterà il nostro progetto un passo avanti: la nostra speranza è che i giovani possano trovare il modo di relazionarsi e imparare sempre di più dai loro familiari anziani o che vivono nei loro quartieri». Papa Francesco compirà 84 anni giovedì 17 idcembre, e la sua presenza sarà molto forte nella docuserie Netflix, collegando i vari episodi ponendosi come anziano tra gli anziani fonendo il proprio commento su temi universali come: amore, lotta, lavoro e sogni.

La docuserie di Simona Ercolani, è prodotta da Stand By Me (partner di Asacha Media Group). Per Papa Francesco non è certo un progetto inedito dal momento che è già stato protagonista di numerosi documentari sin dalla sua elezione a Pontefice nel marzo 2013. Il Papa è stato recentemente protagonista del progetto del regista russo Evgeny Afineevsky "Francesco", che ha causato polemiche per il modo in cui ha montato insieme clip precedentemente registrate con commenti del Santo Padre sulle unioni civili omosessuali.