Paper Girls non è Stranger Things, ma la serie Prime Video merita una possibilità

Le quattro protagoniste di Paper Girls

Dal 29 luglio su Prime Video sono disponibili tutti gli 8 episodi della prima stagione di Paper Girls, la serie tv Amazon Original creata da Stephany Folsom e tratta dalla serie a fumetti scritta da Brian K. Vaughan e disegnata da Cliff Chiang e pubblicata tra il 2015 e il 2019.

Nel presentarla qui su Today l'abbiamo definita "la Stranger Things dei viaggi nel tempo", perché è una serie ambientata (all'inizio) negli anni '80, perché ha come protagonisti un gruppo di preadolescenti (questa volta quattro ragazze) e per certe atmosfere un po' misteriose.

In realtà, Paper Girls non ricorda soltanto Stranger Things, ma almeno altre due saghe di qualche anno fa legate ai viaggi nel tempo, quella cinematografica di Ritorno al futuro e quella televisiva di Quantum Leap, e per certi aspetti un altro titolo cult dell'epoca, ovvero il film Stand by me.

Se i titoli che abbiamo citato vi hanno acceso più di una lampadina, allora potreste essere interessati a vedere Paper Girls, ma prima di spiegare perché riassumiamo brevemente la trama e - forse ancor più importante - la premessa di questa storia.

Di cosa parla Paper Girls

La serie inizia la mattina di Halloween del 1988. O meglio, la notte perché l'alba non è ancora sorta quando le dodicenni Erin, Mac, Tiffany e KJ escono di casa per andare a distribuire i giornali porta a porta con la loro bicicletta, il tipico lavoro americano dei ragazzini di un tempo, che ha dato il titolo anche a un vecchio gioco delle console e dei Game Boy di Nintendo (e anche a un film del 2012 con Zac Efron, Nicole Kidman e Matthew McConaughey, disponibile su Prime Video).

Erin è una ragazza di origini cinesi, vive con la madre e la sorellina Missy, verso cui è molto protettiva. Mac, la prima paper girl di questo immaginario sobborgo di Cleveland, è quella che un tempo veniva definita "maschiaccio", fuma, dice un sacco di parolacce e vive in una famiglia complicata, ma adora il fratello maggiore Dylan con cui ha un rapporto altrettanto complicato. KJ, di famiglia ebraica, è quella intelligente e sportiva del guppo, e infine Tiffany, ragazzina afro americana che per piglio e "nerdità" ci ricorda Erica, la sorella di Lucas in Stranger Things.

Essendo di fatto ancora la notte di Halloween, le quattro ragazze fanno squadra per evitare scherzi più o meno violenti, ma quasi subito a Tiffany viene rubato un walkie talkie da un ragazzo poco più grande di lei. Le quattro si mettono all'inseguimento del walkie talkie perduto, ed è così che, senza volerlo e senza neanche accorgersene, finiscono in mezzo a un conflitto inter-temporale che le proietta nel 2019, direttamente faccia a faccia con la Erin del futuro...

Ora, senza rivelare altri dettagli spoiler, spieghiamo ancora qual è il conflitto a cui abbiamo fatto cenno, ovvero la premessa di tutta la storia di Paper Girls: si tratta della cosiddetta Battaglia delle Infuria Ere, che vede contrapposti due fazioni di viaggiatori nel tempo. Da una parte ci sono i Teenager, favorevoli a intervenire per correggere alcune cose del passato (in pratica il team Quantum Leap), dall'altra gli Anziani che invece non vogliono modificare il continuum spazio temporale (come Doc di Ritorno al futuro). A questo punto ecco il trailer ufficiale della prima stagione di Paper Girls.

Paper Girls, perché sì ma anche perché "ni"

Con le citazioni fatte, forse abbiamo generato eccessive aspettative per questa serie di Prime Video. Ed è bene ridimensionarle almeno in parte. Non che Paper Girls sia una serie da evitare, tutt'altro, ma va detto che oltre a diversi pregi ha anche qualche difetto.

Tra gli aspetti positivi sicuramente la scrittura dei personaggi, e l'interpretazione di Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Sofia Rosinsky (Mac Coyle) e Fina Strazza (KJ Brandman). Per chi, come noi, non ha letto i fumetti, è interessante scoprire i loro caratteri, le loro storie letteralmente passate e future e le loro interazioni.

Ben riuscite anche le scene più tese, anche se forse un po' troppo oscure in alcuni passaggi. E, più in generale, gli episodi scorrono piacevolmente. Tuttavia, non tutto di Paper Girls ci ha convinto: più che dei no, forse possiamo chiamarli dei "ni".

Ad esempio lo scontro in atto tra le due fazioni avrebbe potuto essere spiegato meglio, per coinvolgere maggiormente gli spettatori e farli entrare nell'universo narrativo di questa serie, che invece appare in un certo senso un po' impalpabile.

Per chi, come noi, ama le storie sui viaggi nel tempo, c'è quindi il timore che questa serie non incontri abbastanza il favore del pubblico nella sua prima stagione, e che quindi Amazon possa far calare la sua scure come avvenuto con Night Sky, cancellata dopo una prima faticosa ma promettente stagione. Non ce lo auguriamo affatto, non solo per gli episodi visti, ma soprattutto per quelli che vogliamo ancora vedere.

Voto: 7