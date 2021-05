"Paper Girls" è la futura serie tv Prime Video sui viaggi nel tempo: tutte le anticipazioni

Dopo The Tomorrow War, il film in uscita il 2 luglio, Amazon Prime Video sta lavorando a una nuova produzione dedicata agli amanti delle storie sui viaggi nel tempo: è la serie tv Paper Girls.

Per chi era bambino negli anni '80, il titolo di questa serie ricorderà forse Paper Boy, videogame in cui bisognava lanciare i giornali nelle case di un quartiere residenziale. E in effetti Paper Girls parla proprio di un gruppo di giovanissime che negli anni '80, mentre consegnano i giornali, si ritrovano in mezzo a un conflitto di viaggiatori del tempo. Vediamo quindi tutte le informazioni a disposizione su Paper Girls.

Di cosa parla la serie tv Paper Girls

Questa la sinossi diffusa da Amazon: "Paper Girls segue quattro ragazzine che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che farà vivere loro un'avventura nel tempo per salvare il mondo. Viaggiando tra passato, presente e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse e dovranno scegliere tra accettare o rifiutare il proprio destino".

La serie tv di Paper Girls è basata sulla serie di graphic novel best-seller (editi in Italia da Bao Publishing) di Brian K. Vaughan, premiato e visionario autore di fumetti e di produzioni televisive, e dell’artista Cliff Chiang.

Il cast di Paper Girls

Paper Girls è realizzato da Amazon Studios e Legendary Television in associazione con Plan B (la stessa società di The Underground Railroad). Stephany Folsom e Christopher C. Rogers saranno co-showrunners. Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Plan B, Christopher Cantwell e i due showrunner sono executive producers.

Per ciò che concerne il cast della serie, Amazon e Legendary hanno confermato ieri che Ali Wong (Baby Cobra, Hard Knock Wife) interpreterà Erin da adulta – quella che diventerà una volta cresciuta la 12enne Erin Tieng (Riley Lai Nelet). Quando le due Erin si troveranno una di fronte all’altra saranno costrette ad affrontare la distanza tra le aspettative, i sogni e le ambizioni dell’infanzia e la realtà della vita adulta.

Ali Wong è la sceneggiatrice e protagonista di due stand-up comedy show di successo: Baby Cobra e Hard Knock Wife. Inoltre, ha interpretato, scritto e prodotto la romantic comedy Always Be My Maybe, ed è autrice del NY Times bestseller Dear Girls. Wong si unisce al già annunciato cast di Paper Girls composto da Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky e Fina Strazza.

Quando esce Paper Girls su Prime Video

Al momento non si hanno notizie sulla data di uscita della serie tv Paper Girls sulla piattaforma di streaming di Amazon. Si sa però che le riprese avverranno quest’anno a Chicago, quindi è quasi certo che la serie uscirà nel 2022.