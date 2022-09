Paper Girls, Prime Video ha cancellato la serie ma forse c'è ancora speranza

Una notizia che farà arrabbiare parecchi abbonati di Prime Video: Amazon ha cancellato la serie tv Paper Girls. Non ci sarà, quindi, la stagione 2 di quella che sembrava essere la risposta di Prime a Stranger Things. Ma forse c'è ancora speranza...

A dare la notizia della cancellazione è stato il magazine Deadline, secondo cui a influire potrebbe essere stata l'ombra in cui Gli Anelli del Potere ha messo tutte le altre produzioni recenti di Prime (e quindi speriamo bene per la nostra Prisma).

Ma lo stesso Deadline informa che Paper Girls potrebbe essere salvata da Legendary Television, la società che ha prodotto (oltre a Euphoria) con Amazon la prima stagione di questa serie che ha come protagoniste quattro ragazzine degli anni '80 (ed ecco la somiglianza con Stranger Things) che si trovano loro malgrado a viaggiare nel tempo. Secondo Deadline, Legendary Television potrebbe trovare un'altra piattaforma o emittente che acquisti e faccia uscire la stagione 2.

Un'altra cancellazione decisa da Prime in questa estate, quindi, dopo che la mannaia di Bezos era già caduta su altre due serie da noi molto apprezzate, ovvero The Wilds (cancellata dopo due stagioni) e Night Sky, che invece è stata chiusa dopo la prima stagione. Sempre Deadline fa notare che Paper Girls ha ottenuto un quasi unanime consenso sia tra i critici sia nel pubblico, con votazioni altissime sui siti specializzati, ma anche che la serie non è mai entrata nelle prime posizioni della classifica di Nielsen: la scelta di cancellare Paper Girls, quindi, è dovuta probabilmente a un pubblico minore di quello che Prime Video si aspettava per convincersi a produrre la stagione 2.