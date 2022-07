Paso Adelante Next: Beatriz Luengo torna nei panni di Lola

Lola è tornata! È così che Beatriz Luengo, l'attrice spagnola che ha interpretato la protagonista di Paso Adelante, Lola, ha annunciato a tutti che il suo personaggio tornerà nella serie che l'ha resa nota al pubblico e che ha appassionato milioni di persone in tutta Europa. Paso Adelante, infatti, con le avventure di un gruppo di talentuosissimi aspiranti artisti in un'accademia d'arte a Madrid tra sogni, amori, problemi familiari e ambizioni è stata una delle serie più amate dal pubblico in Italia. E se fino a oggi, il possibile ritorno di Lola era solo una speranza dei fan, adesso è certezza: Lola è uno dei personaggi storici che tornerà nel revival come ha confermato la stessa attrice entusiasta di tornare a interpretare il personaggio con cui tutti hanno imparato a conoscerla e ad amarla. Oltre a lei non si sa ancora chi altro potremo rivedere nel revival di Paso Adelante che, mesi fa, era stato confermato dal servizio streaming di Atresmedia, Atresplayer che aveva svelato il ritorno della serie e di alcuni dei suoi storici personaggi. Oltre a Lola, infatti, da quanto riporta il sito spagnolo Marca, potrebbe tornare anche Miguel Angel Munoz, cioè Robert e anche Monica Cruz, sorella di Penelope che tornerebbe a vestire i panni di Silvia.

Paso Adelante Next: cosa sappiamo finora

A rivelare le prime indiscrezioni sul revival di Paso Adelante è Jose Antonio Antón, il vicedirettore dei contenuti di Atresmedia che ha spiegato il perché hanno deciso di far tornare a vivere questa avvincente storia fatta di sogni, ambizioni e intrighi d'amore a quasi vent'anni dal suo primo debutto sul piccolo schermo.

«Volevamo recuperare il marchio di Paso Adelante e creare un nuovo progetto appassionante - commenta Antón - Questa è una tipologia di serie TV che non viene fatta in Spagna da molto tempo e non vediamo l'ora di riprenderla in mano»

La trama sarà ambientata nello stesso universo dell'originale ma includerà nuovi protagonisti anche se non mancheranno i ritorni di volti noti della storia, come Lola.

Quando esce il revival di Paso Adelante e dove vederlo in Italia

Per scoprire quando potremo trovare i nuovi episodi del revival di Paso Adelante in Italia e dove guardarli ci sarà da aspettare ancora un po'. Probabilmente il debutto potrebbe arrivare tra la fine del prossimo anno e l'inizio del successivo, ma è ancora tutto da decidere.