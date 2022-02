Film, serie tv e show: su Sky arriva Peacock, ecco i titoli già disponibili e in arrivo

Da oggi, 15 febbraio, tutti gli abbonati di Sky hanno incluso nel proprio abbonamento un nuovo ricco catalogo: è quello di Peacock, la piattaforma della NBC, che approda in Italia con il lancio odierno dopo l'accordo tra Sky e NBCUniversal. Peacock è incluso anche nell'abbonamento Pass Entertainment della piattaforma streaming di NOW.

Come accedere a Peacock

Per consultare il catalogo di Peacock, che man mano si amplierà con i contenuti targati NBCUniversal, è necessario andare nella sezione app della home di Sky (anche su Sky GO) o tramite controllo vocale su Sky Q. Per farsi un'idea di quello che offre la nuova piattaforma, ecco alcuni dei titoli già presenti nel catalogo di Peacock (a cui, almeno per ora, manca la possibilità di ricercare un titolo specifico).

Le principali serie tv nuove e vecchie di Peacock

Tra i Peacock Originals ci sono Bayside School (sequel dello storico telefilm anni '90), Girls5eva - La rivincita delle pop star, Rutherford Falls - Amici per la vita e Bel-Air (il remake drammatico di Willy il principe di Bel-Air, di cui vi abbiamo raccontato la genesi qualche mese fa). Tra le serie in arrivo prossimamente ci sono The Girl in the Woods - La porta del terrore, MacGruber - Eroe improbabile, Joe vs Carole, The Resort.

Tra le serie cult del passato, segnaliamo in particolare alcune chicche imperdibili come: The Office US, 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, Superstore, The Mindy Project, Difficult People, Will & Grace; drama di successo come Bates Motel, Mr. Robot, Grimm, High School Team, Five Bedrooms, The Bold Type.

I film disponibili su Peacock

Per chi cerca un film, la nuova piattaforma inclusa nell'abbonamento di Sky offre titoli di culto di oggi, di ieri e dell'altroieri come: Apollo 13, la saga di Jason Bourne, Cattivissimo Me, Cinquanta sfumature di nero, Il gladiatore, Minions, Pets – Vita da animali, Blues Brothers - Il mito continua, Beethoven, Ted, Il Grinch.