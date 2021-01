Peaky Blinders: la 6 è l'ultima stagione. Data di uscita e news

Per tutti i fan dell'acclamatissima serie britannica Peaky Blinders: la produzione della sesta stagione è iniziata! A dichiararlo è stato lo stesso regista della serie distribuita in Italia da Netflix. Anthony Byrne, infatti, ha spiegato, con un post su Instagram che ritrae l'attore protagonista della serie Cillian Murphy, come la pademia sia stata un duro colpo per le riprese della serie. Queste, infatti, sono state bloccate finché non ci fossero le condizioni necessarie e sicure per tutti per riprendere i lavori. Oggi, il cast e i produttori, sono finalmente pronti per tornare sul set.

Peaky Blinders 6 sarà l'ultima stagione ma il racconto proseguirà

La BBC ha già reso noto con un cominicato che la stagione 6 di Peaky Blinders sarà l'ultima e chiuderà quindi il ciclo della serie tv. A proposito, il produttore Steven Knight ha dichiarato che l'ultimo capitolo di Peaky Blinders sarà pieno di colpi di scena e risonante come non mai, "la migliore stagione tra tutte". Knight sottolinea come il finale sarà chiuso ed esaustivo quindi la fine di un percorso che non lascerà spazio a possibili continuazioni del racconto in versione televisiva, però, sottolinea che la storia "continuerà in un'altra forma". Quale questa sia non si sa ma per ora non possiamo fare altro che supposizioni.

Peaky Blinders 6: data di uscita

La data esatta di pubblicazione della sesta stagione di Peaky Blinders è ancora sconosciuta anche se sembra possibile che i nuovi episodi potrebbero essere trasmessi sul canale inglese BBC prima della fine del 2021. I fan italiano dovranno aspettare almeno qualche settimana in più per l'uscita della serie su Netflix.