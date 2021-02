Pedro Pascal: chi è l'attore che interpreterà Joel in The Last of Us

È appena uscita la notizia che Pedro Pascal è stato scelto per essere il protagonista, insieme a Bella Ramsey (di Game of thrones) della nuova serie "The Last of Us" targata Hbo e tratta dall'ominimo videogioco del 2013 della Naughty Dog per Playstation 3 e 4. La serie, che racconta la storia di un mondo colpito da un'epidemia causata da un fungo che trasforma gli uomini in zombie è uno dei titoli più attesi di questo 2021 dagli appassionati di videogiochi, ma non solo, e oggi è stato svelato ufficialmente il cast che rivela il nome di Pascal come protagonista. Ma chi è quest'attore di cui tutti stanno parlando? Sono state tante le sue apparizioni in molte serie più di successo degli anni '90 e 2000 (Buffy l'ammazzavampiri, Nikita, The Mentalist, Narcos) ma, se il suo nome non vi è noto ecco tutto quello che sappiamo sulla vita, la carriera e le altre apparizioni sul piccolo e grande schermo di Pedro Pascal.

Pedro Pascal: da Buffy a Game of Thrones, tutti i suoi ruoli in tv

Classe 1975, Pedro Pascal è un attore cileno naturalizzato statunitense nato a Santiago del Cile da una famiglia metà basca e metà balearica (idola di Maiorca). È il terzo di quattro figli e fu costretto, con la famiglia, a chiedere asilo politico in Danimarca prima di stabilirsi negli Stati Uniti perché i suoi genitori erano sostenitori del governo socialista e oppositori della dittatura del generale Pinochet che si era appena instaurata nel loro Paese. Pascal crescerà, quindi, negli Stati Uniti e, nello specifico, in California dove studierà alla Orange County High School of the Arts e alla Tisch School od the Arts. Tra le apparizioni tv più note dell'attore ci sono senza dubbio quelle in alcune delle serie più famore a livello internazionale degli anni '90 tra cui Buffy l'ammazzavampiri, The Good Wife, The Mentalist e Graceland, anche se, la notorietà arriverà grazie all'apparizione in Game of Thrones nel ruolo di Oberyn Martell. Il successo continuerà nel 2015 quando Pascal entrerà nel cast di Narcos interpretando l'ispettore Peña e verrà consolidato nella sua performance da protagonista nella serie The Mandalorian dove veste i panni del mandaloriano Din Djarin.

Pedro Pascal ha lavorato anche come regista e attore teatrale ricevendo diversi riconoscimenti come il LA Drama Critics Circle Award e Garland Award per l'interpretazione di Phillip in Orphans ed è stato anche protagonista del video musicale di Sia, Fire Meet Gasoline insieme alla modella tedesca Heidi Klum.

Sarà poi, anche il cativo Maxwell Lord nel film Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins uscito nel 2020.