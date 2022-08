Le peggiori serie Netflix dell'estate 2022

Man vs Bee, Virgin River 4, Echoes

Se sono state tante le serie Netflix che ci hanno appassionato in questi mesi estivi, alcune delle quali diventando anche le nostre peferite di sempre, ce ne sono anche altre che, però, ci hanno decisamente deluso. Trame poco convincenti, strutture poco solide e protagonisti che non sono stati in grado di brillare sul piccolo schermo. Entriamo, allora, più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie Netflix peggiori di questa estate 2022.

Man vs bee

La peggiore serie Netflix di questi ultimi tre mesi è, senza dubbio, Man vs Bee. Il ritorno di Rowan Atkinson sul piccolo schermo non ha convinto proprio per niente e questa storia basata su un uomo che scaccia via un'ape da una casa non è riuscita proprio a coinvolgere. Forse l'ironia alla Mr. Bean ha fatto il suo tempo e forse questo tipo di comicità non è adatta a un pubblico come quello della piattaforma di streaming. Tra i peggiori titoli dell'estate, Man vs Bee delude e finisce nel gruppo di quelle serie che ben presto dimenticheremo.

Virgin River 4

Altra grande delusione dell'estate, Virgin River 4. Una stagione estremamente lunga e priva di avvenimenti che vederla o meno non cambia più di tanto. Questo titolo, tanto amato dal pubblico, perde tutto il suo appeal in questo quarto capitolo di serie e dimostra di essere arrivato alla frutta. Ogni colpo di scena è talmente tirato che sembra essere messo lì tanto per mandare avanti la storia, ogni sconvolgimento di trama è poco credibile e i nuovi personaggi sono dei tappa buchi per una storia che davvero non ha più motivo di andare avanti.

Echoes

Concludiamo questa top 3 delle peggiori serie Netflix dell'estate con un thriller di questo agosto 2022, Echoes, altra delusione di Netflix. La storia è quella di due gemelle identiche che si scambiano l'identità, fin qui molto interessante, peccato che questa serie sia talmente fatta male da far perdere interesse nei suoi confronti fin dal primo episodio. Un peccato per una trama potenzialmente buona.