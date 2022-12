Le serie tv più deludenti uscite nel 2022 su Prime Video

The Boys 3

Dopo la rassegna delle migliori dieci serie tv uscite nel 2022 su Amazon Prime Video, ci sembra giusto fare anche l'opposto, ovvero un'antologia delle peggiori serie tv che abbiamo visto quest'anno su Prime Video.

Peggiori per modo di dire, perché nell'elenco qui sotto ci sono serie tv di elevatissima qualità tecnica, e anzi figurano persino serie che a metà anno avevamo messo tra le migliori, ma che poi sono state cancellate da Prime Video lasciandoci con l'amaro in bocca. E quindi, più che peggiori, forse potremmo definirle le serie più deludenti uscite quest'anno, per i motivi che andremo a spiegare in questa lista tanto provocatoria quanto assolutamente sindacabile.

The Boys 3 - Genere: satira / azione

Iniziamo subito con la provocazione più forte. Sì perché The Boys è uno dei contenuti più forti in assoluto della piattaforma streaming di Amazon, e non vogliamo certo dire che sia una serie brutta, o fatta male.

Ma come abbiamo scritto a suo tempo, The Boys 3 ci ha lasciato con l'impressione che la storia di questa serie tv non vada mai avanti e ritorni sempre al punto di partenza. Certo, in questo modo si possono realizzare infinite stagioni della serie, ma noi preferiremmo che in questa lotta tra supereroi cattivi e "ragazzacci" ci fosse un orizzonte narrativo verso cui tendere.

Paper Girls - Genere: viaggi nel tempo

Se seguite i social di Prime Video, vi ricorderete che nelle settimane prima e dopo l'uscita di Paper Girls era un profluvio di foto, video e post volti a spingere questa serie, che Amazon aveva annunciato già tanto tempo fa e che sembrava destinata a essere la Stranger Things di Prime.

Ma il marketing più di tanto non può fare, e il pubblico evidentemente non ha gradito questa serie che anche a noi era sembrata imperfetta, ma che tutto sommato ci era piaciuta. Poi però Amazon ha cancellato la serie (che ha ancora una vaga speranza di essere trasferita altrove) e quindi tutte le speranze di veder aggiustato il tiro si sono trasformate in frustrazione per il tempo (appunto) perso.

Night Sky - Genere: fantascienza

"Lenta, eccessiva e magnifica, perché (non) guardare la serie Night Sky su Prime Video": così titolavamo la recensione di questa serie con Sissy Spacek e J. K. Simmons. In sostanza, ammettevamo la pesantezza di Night Sky, a cui però fa da contraltare un enorme impatto visivo e narrativo.

Evidentemente, però, ha prevalso la pesantezza, e così Prime ha cancellato anche Night Sky, lasciandoci soltanto immaginare cosa avremmo visto attraverso quei portali sullo spazio tempo. Peccato per la nostra delusione, ma in questo caso non possiamo recriminare più di tanto sulla scelta.

The Wilds 2 - Genere: naufragio

Sulla decisione di cancellare The Wilds dopo la seconda stagione, invece, abbiamo da eccepire eccome. Perché a noi The Wilds 2 è piaciuta molto (forse anche per qualche rimando all'Italia, vedi recensione linkata qui sotto) e non vedevamo l'ora di scoprire cosa sarebbe successo ai naufraghi nella stagione 3.

Col senno di poi, sarebbe stato meglio far chiudere la storia con questa stagione 2, o almeno non lasciare tutto così tanto in sospeso. Avremmo preferito una sanguinosa vendetta dei naufraghi a questa dolorosa cancellazione.

Prova Prova Prova Sa Sa - Genere: show comico

Prova Prova Sa Sa si presentava con una "parentela" ingombrante con LOL: chi ride è fuori, da cui purtroppo è stata schiacciata. Non tanto perché LOL fa più ridere, piuttosto perché, come abbiamo riportato nella recensione linkata qui sotto, Prova Prova Sa Sa è un format basato sull'improvvisazione per cui sono stati scelti dei comici bravissimi ma che non fanno improvvisazione. E il risultato si vede.

Celebrity Hunted 3 - Genere: road game show

Forse non dovremmo inserire Celebrity Hunted 3 in questa lista, perché non è una vera e propria delusione. Considerato il nostro giudizio sulla stagione 2 di questo show, non ci aspettavamo niente di meglio.

Però siamo sinceramente stupiti del fatto che attiri tanta attenzione uno show che per noi ha la stessa suspense del segnale orario, e che sembra più finto di qualunque copione. E allora abbiamo lanciato una provocazione: l'anno prossimo, mettiamo le celebrità a cercare dei fuggitivi, potrebbe essere una svolta interessante.

The Peripheral - Genere: fantascienza

E chiudiamo la lista con un'altra provocazione. Perché - come The Boys - anche The Peripheral è una serie su cui Amazon ha investito e creduto parecchio, puntando sull'etichetta di "nuova Westworld".

Peccato che di Westword, oltre ai produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, The Peripheral abbia ereditato diversi aspetti, sia positivi - la storia di ampio respiro, una fotografia che non lascia indifferenti - ma anche negativi - a partire dalla storia troppo complicata, anche considerata la modalità di uscita della serie.

Anche in questo caso non si può certo dire che siamo di fronte a una serie sciatta o mal girata, ma anche in questo caso non possiamo negare di essere rimasti un po' delusi dall'esito di una serie che prometteva di farci sognare.

