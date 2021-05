Perché gli Irregolari di Baker Street è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione

Gli irregolari di Baker Street non è stata rinnovata per una seconda stagione. La serie che metteva in scena l'universo dei personaggi di Arthur Conan Doyle, debuttata su Netflix lo scorso 26 marzo è stata, infatti, cancellata dopo una sola stagione. Ma perché? Quali sono i motivi che hanno spinto il colosso dello streaming a non voler proseguire nelle riprese di una seconda stagione di serie? Scopriamolo insieme.

Tutto sulla cancellazione degli Irregolari di Baker Street da parte di Netflix

A dare la notizia per prima della cancellazione degli Irregolari di Baker Street è stata la rivista americana Deadline. Il giornale, infatti, ha riportato ieri stesso la notizia dell'inaspettata cancellazione della serie che nei suoi primi episodi aveva raccontato la storia di un gruppo di giovani ragazzi alle prese con dei crimini (al limite del soprannaturale) da risolvere dietro la spinta manipolatrice del dr. Watson e di Sherlock Holmes nella Londra dell'età vittoriana.

Cosa non ha convinto la piattaforma di streaming nell'andare avanti con nuove stagioni? Iniziamo con il dire che le motivazioni di questa inaspettata cancellazione non risiederebbero apparentemente nello scarso seguito di pubblico. La serie, infatti, come riportato dalla consueta classifica di visualizzasioni streaming di Nielsen, ha dominato le top 10 Netflix di mezzo mondo tra cui anche la classifica italiana. Nel periodo che va dal 29 marzo al 4 aprile, infatti, Gli Irregolari di Baker Street ha ottenuto grandi risultati a livello di views superando perfino serie come The Falcon and the Winter Soldier. In più, a creare ancora più scalpore è il fatto che la serie si concludeva con un finale aperto dove non venivano date tutte le risposte proprio in vista di un possibile continuo con una seconda stagione, continuo che però non ci sarà mai.

Per quanto riguarda gli account raggiunti, però, non abbiamo nessun dato e potrebbe risiedere proprio qui la ragione della cancellazione di questa serie.