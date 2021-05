Cosa aspettarsi da Jupiter's Legacy e perché guardare la nuova serie Netflix

Sta per fare il suo debutto su Netflix il nuovo superhero drama della piattaforma di streaming che vuole creare una nuova generazione di supereroi e una nuova saga mitologica. La serie, intitolata Jupiter's Legacy (in italiano "l'eredità di Giove") è tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely e racconta la storia di tutti i problemi legati all'ereditarietà di poteri da una generazione di eroi a un'altra. Questo racconto si estende per un tempo che va al di là dei 70 anni mettendo al centro della scena il tema della famiglia e di quel passaggio del testimone di potere che dà prestigio e rispetto ma anche responsabilità. Ne cast una serie ci saranno attori tra cui Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter ma scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci da questa serie e perché vale la pena vederla.

Jupiter's Legacy parla ai giovani e punta a "insegnare" il senso di responsabilità

Con otto episodi della durata di un'ora l'uno Jupiter's Legacy trasporterà gli spettatori all'interno di un nuovo universo di giovani supereroi alle prese con il diventare grandi. Questa serie, dunque, oltre ad avere come target gli amanti dei fumetti e del genere superhero hanno anche come pubblico ideale i giovani che possono identificarsi con la crisi di identià dei protaginisti della serie e con il fatto che devono diventare grandi e iniziare ad assumersi le responsabilità dimostrando ai genitori di essere all'altezza della loro eredità. Ed è così che da giovani rampolli, i ragazzi si ritrovano a dover proteggere l'umanità dal male con da un lato la scarsa voglia di farlo per abitudine alla pigrizia e ad avere tutto pronto, dall'altro la voglia di farcela per dimostrare ai genitori di avere anche loro un valore, il tutto che si sconterà con una dura realtà dei fatti. Possiamo aspettarci da Jupiter's Legacy, quindi, un vero e proprio racconto di formazione, un po' come quello della serie Zero di Netflix, che ultimamente sembra voler puntare proprio su questa tematica di crescita personale rivolta alle nuove generazioni. Questa serie, quindi, tra poteri, mostri, lotte tra bene e male si porrà come un punto di riferimento per i giorvani di oggi per trovare la loro strada.

Tra i diversi temi trattati, oltre a quello della responsabilità ci saranno anche quello del potere, del pretigio, dell'ambizione, della corruzione e molti altri ancora, tutti all'interno di un mondo immaginario abitato da supereroi e poteri. Lontana dalle tradizionali narrazioni alla Marvel o DC, Jupiter's Legacy, secondo quanto dichiarato dallo stesso creatore Mark Millar sarà molto più vicina al Padrino con l'aggiunta dei superpoteri.

La data di uscita di Jupiter's Legacy

Gli otto episodi originali della serie debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo 7 maggio 2021.

Il trailer di Jupiter's Legacy