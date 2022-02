Perché The Affair diventerà la vostra serie preferita se avete amato Fedeltà

The Affair/Fedeltà

Quando si parla di serie TV sui tradimenti il primo titolo che viene in mente non può non essere The Affair, la serie con Ruth Wilson e Dominic West che ha trascinato in un vortice di emozioni il pubblico di tutto il mondo con un incantevole, viscerale, carnale ed estremamente realistico racconto del tradimento e dell'amore. Sicuramente una delle serie più belle mai fatte sulle relazioni umane e forse la più bella serie TV in assoluto, The Affair diventerà la vostra serie preferita (sempre che non lo sia già) se avete amato Fedeltà, il nuovo titolo Netflix che racconta la vita matrimoniale quando viene intaccata dall'sospetto di tradimento.

Se Fedeltà, in sei episodi, dà solo un assaggio delle emozioni coinvolte in un momento delicato come quello in cui si tradisce il proprio marito o la propria moglie, The Affair è la regina assoluta di questo genere di racconto. A rendere unico questo prodotto seriale del 2014 è il fatto che mostra diversi punti di vista sul tema del tradimento, c'è quello dell'uomo e quello della donna, quello dell'amante e quello della moglie o del marito tradito facendo emergere le ragioni di ognuno dei personaggi coinvolti nella storia e spingendo il pubblico a comprendere i pensieri, i comportamenti e anche gli errori di tutti e non solo quelli della persona che sembrerebbe, apparentemente, la vittima della situazione.

La bellezza di The Affair, inoltre, si nasconde dietro l'incredibile capacità di mostrare come i ricordi cambino a seconda della prospettiva di chi li ha vissuti e ogni episodio ripercorre una vicenda e un ricordo in base a come la donna, l'uomo, l'amante o il tradito l'hanno vissuta mostrando così non solo che i ricordi siano labili e soggettivi ma anche che ognuno dà un peso e un valore diversi ad alcune cose rispetto ad altre.

Riguardare o guardare per la prima volta The Affair equivale a fare un viaggio interiore dove si danzerà in balia delle emozioni dalle più tristi alle più gioiose senza mai pentirsi di aver sofferto insieme ai personaggi o gioito delle loro conquiste.

Dietro la sceneggiatura di questa serie che ha una caratterizzazione ed evoluzione dei personaggi impeccabile, c'è, inoltre, lo zampino della più grande esperta mondiale di realzioni e tradimenti, Esther Perel che, attraverso le parole e le scelte dei personaggi della serie svela i segreti di questo mondo in cui la fedeltà nei confronti di se stessi e del prossimo inizia a vacillare.

Chiunque abbia adorato o anche solo apprezzato il realismo di Fedeltà amerà senza alcun dubbio The Affair e il viaggio sarà talmente bello da non voler mai scendere da questo treno emotivo.