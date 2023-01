È notizia ormai nota che Netflix abbia eliminato uno dei suoi titoli più ambiziosi e grandi del 2022, 1899 il thriller nato dagli stessi creatori di Dark. Una news che ha lasciato basiti tantissimi fan della serie che, senza dubbio, può essere considerata oggettivamente uno dei titoli Netflix migliori dello scorso anno. Ma perché la piattaforma di streaming ha preso una decisione così impopolare? Cosa l'ha spinta a eliminare una delle sue serie più belle dopo una sola stagione? Entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono i motivi della cancellazione di 1899 da parte di Netflix.

Perché 1899 è stata cancellata da Netflix

Perché Netflix ha cancellato 1899? È tutta una questione di soldi e successo della serie. Ma capiamoci qualcosa in più. Iniziamo con il dire che l'ambiziosa serie dei creatori di Dark è stata girata e prodotta con una tecnologia all'avanguardia che è costata milioni per singolo episodio. Costi che non sono stati bilanciati dalle visualizzazioni della serie che, un po' per caso, un po' per sfortuna, è stata sopraffatta da altri titoli usciti nello stesso periodo che si sono presi tutta l'attenzione delle persone, primo tra tutti Mercoledì di Tim Burton.

Nonostante un cliffhanger finale senza precedenti in 1899 e una storia avvincente e profonda che vedeva un gruppo di passeggeri da tutto il mondo su una nave di immigrati in viaggio verso l'America alle prese con misteri nel bel mezzo dell'oceano, la serie non è riuscita a spopolare per ottenere il rinnovo. Il progetto iniziale della storia, infatti, prevedeva tre stagioni, proprio come avvenuto con Dark, ma in questo caso, non andranno mai in onda.

Il motivo che ha spinto Netflix a cancellare la serie è stato il proprio modo interno di misurare il successo di uno show. A essere valutato dalla piattaforma di streaming, infatti, è il valore d'impatto di un titolo, il punteggio di efficienza e la quota di visualizzazione. Visto il budget messo nello show, le aspettative interne per giustificare questi costi non sono state soddisfatte, quindi, la serie è stata subito bloccata.

Se analizziamo i numeri di 1899 possiamo notare che la serie è stata nella top 10 per cinque settimane nel periodo tra il 13 novembre e il 18 dicembre ottenendo un totale di 257,16 milioni di ore di visualizzazione. Numeri alti ma non abbastanza visto anche il successo travolgente di serie come Mercoledì e Dead to Me che hanno superato di gran lunga 1899.