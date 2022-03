Perché sta crescendo sempre di più l'hype su "Uno di noi sta mentendo" di Netflix

Sta scalando la top 10 di Netflix ed è già giunto al terzo posto del podio. Tutti ne stanno parlando e in tanti si stanno chiedendo se ci sarà o meno un continuo di stagione. Di cosa si tratta? Della nuova serie Uno di noi sta mentendo del canale americano Peacock e distribuita, in Italia, da Netflix dal 18 febbraio. Un titolo che, piano pinao, sta conquistando proprio tutti. Come? Grazie a un mix di ingredienti vincenti che stanno generando sempre più hype intorno a questo nuovo e intrigante teen drama di Erica Seleh ispirato al romanzo omonimo di Karen McManus.

A colpire, di questa serie, sono diversi elementi: dal ritratto crudo degli adolescenti di oggi ai tantissimi colpi di scena fino a passare al fatto che ogni personaggio affascina perché nasconde un misterioso e inaspettato segreto. Nessuno è come sembra e sono tanti i tasselli da mettere insieme per svelare ogni singola verità e avere, alla fine, la visione chiara del puzzle della storia raccontata.

La storia è quella di un intreccio tra dei ragazzi coinvolti in un drammatico episodio: la morte misteriosa di un loro compagno, Simon, mentre erano tutti insieme in punizione. Personaggio che postava i segreti intimi di tutti sui social e che quindi aveva moltissimi nemici

I protagonisti di Uno di noi sta mentnedo sono quattro: c'è Abby che è la classica ragazza popolare della scuola, poi c'è Cooper che sogna di diventare uno sportivo professionista e ancora Beonwyn, la "secchiona" che vuole andare a Yale e infine Nate, il solito bello e dannato che affascina tutte. A mettere insieme queste persone e il loro destino c'è un filo rosso: chi di loro ha ucciso Simon?

Ogni episodio, degli otto totali, è in grado di mantenere altissima la tensione narrativa grazie a un abile gioco di colpi di scena e una domanda che per tutta la durata della serie resta in sospeso: "chi è il responsabile della morte di Simon". E in più se ci metti anche il fatto che tutti sono papabili sospetti e tutti stanno nascondendo dei propri segreti, allora hai vinto. Ed è così che Uno di noi sta mentendo si sta facendo strada nella classifica delle serie Netflix più viste del momento sfruttando, con intelligenza, gli elementi chiave dei grandi successi di genere crime degli ultimi anni. Un po' How to get away with murder (senza l'iconica Analyse Keating), un po' Riverdale, Uno di noi sta mentendo è una serie che punta sul lasciare lo spettatore continuamente con una risposta da trovare e una nuova domanda da porsi e, dati gli ultimi dati di ascolto, questa serie ha tutte le carte in regola per salire sul podio dei titoli più visti di Netflix del momento.

Tutti, inoltre, si stanno già chiedendo se ci sarà o no la seconda stagione della serie e vista l'onda del successo che sta cavalcando questo titolo Netlfix siamo sicuri che non mancherà molto prima di tornare a vedere nuove appassionanti avventure di Uno di noi sta mentendo.