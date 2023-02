Perfect Addiction, il trailer del film romantico-marziale in arrivo su Prime Video

Se vi piacciono i film d'amore pensati per i giovani adulti, ma che vanno bene un po' per tutti, è in arrivo una interessante novità su Prime Video. Il film in questione si chiama Perfect Addiction, mischia romanticismo e arti marziali e di seguito potete trovare il trailer e tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama e al cast.

Quando esce Perfect Addiction

Il film uscirà il giorno venerdì 24 marzo in esclusiva su Prime Video.

Il cast del film

Perfect Addiction è diretto da Castille Landon, già regista di successi di Prime Video come After 3 e After 4. Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (13 Reasons Why), e Matthew Noszka (Star). Al loro fianco Bree Winslow (Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).

Perfect Addiction è una produzione Constantin Film (executive producers: Martin Moszkowicz e Richard Wright, prodotto da Robert Kulzer) e JB Pictures (prodotto da Jeremy Bolt) in cooperazione con Wattpad WEBTOON Studios (prodotto da Aron Levitz, Eric Lehrmann, Lindsey Ramey) e in co-produzione con Spark Productions.

Di cosa parla Perfect Addiction

Il film è basato sull'omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpad, della scrittrice di romanzi di genere new adult Claudia Tan.

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto della categoria MMA underground in carica.

Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax sui suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventa più complicato.

"Quello che mi è piaciuto del film è che è un mix tra il genere MMA (Mixed Martial Arts – Arti Marziali Miste) e un dramma romantico, e non è così usuale. Di solito, i film di combattimento sono tutti incentrati sulle gare e gli allenamenti, e quelli funzionano molto bene, ma questo film ha un lato emotivo davvero dolce e profondo", ha detto Ross Butler.

Il trailer di Perfect Addiction

Qui sotto il trailer in italiano del nuovo film