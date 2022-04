Persuasione è la nuova serie Netflix con Dakota Johnson ispirata a Jane Austen

Tra il 1815 e il 1816 Jane Austen scrisse un romanzo dal titolo Persuasione. La scrittrice britannica, nota al pubblico per storie iconiche come Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento o Emma non riuscì mai a vedere questo romanzo pubblicato in quanto morì prima di poterlo fare. Fu suo fratello a far conoscere questa storia al pubblico con una pubblicazione postuma, nel 1818. Oggi, a oltre duecento anni dalla sua uscita, Persuasione debutta su Netflix in una nuova serie TV che si ispira proprio a questo romanzo di Jane Austen e che avrà come protagonista una delle attrici più popolari degli ultimi anni: Dakota Johnson. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Persuasione e quando potremo trovare questa nuova storia su Netflix.

Di cosa parla Persuasione

Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità. Adattamento del romanzo di Jane Austen.

Quando esce Persuasione su Netflix

Al momento non c'è una data di uscita ufficiale di Persuasione sul catalogo Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere questo adattamento tv nei prossimi mesi.