Un viaggio nella storia del punk su Disney +, arriva Pistol: la data di uscita

Pistol, la serie targata FX incentrata sul chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones e diretta dal regista Danny Boyle, premio Oscar e vincitore dell'Academy Award , arriverà su Star all’interno di Disney+ alla fine dell'estate. Al debutto saranno disponibili tutti e sei gli episodi.

Pistol, il trailer della serie firmata Danny Boyle

Pistol, viaggio nei tre anni che cambiarono la storia della musica



Pistol è una serie in sei episodi sulla rivoluzione. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c'è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones. Un viaggio, diretto dal regista di Trainspotting, nei tre anni che cambiarono per sempre la storia della musica. Basata sulle memorie di Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, questa è la storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo, minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre.

Pistol, la produzione

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (titolo originale), Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche il produttore esecutivo insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee, Hope Hartman e wiip. La serie è prodotta da FX Productions.

Pistol, il cast

Pistol vede Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon; Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren.

Quando esce Pistol su Disney+

Disney+ ha annunciato che Pistol, arriverà in Italia il 7 settembre su Star. Al debutto saranno

disponibili tutti e sei gli episodi.