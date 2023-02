I Pokémon arrivano su Netflix in una nuova serie animata in stop-motion

In occasione del Pokémon Day, celebrato il 27 febbraio 2023, Netflix ha annunciato l'arrivo di una nuova serie animata in stop-motion dedicata al franchise dei manoscritti tascabili della Game Freak. Stiamo parlando dei Pokémon che tornano sul piccolo schermo con nuove avventure targate Netflix in una serie dal titolo La Concierge Pokémon creata dallo studio giapponese Dwarf. Ma cosa sappiamo su questa nuova serie e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme, intanto, diamo un'occhiata al trailer.

La trama di La Concierge Pokémon

La Concierge Pokémon vede come protagonista Haru, receptionist di un Pokémon Resort che interagirà con gli ospiti dell'hotel che provengono da tutto il mondo Pokémon, Pokémon stessi e proprietari. Saranno gli stessi ospiti del resort a raccontare storie, molte delle quali ispirate a quelle passate già note del franchise.

Quando esce La Concierge Pokémon su Netflix

Non sappiamo ancora quando debutterà la nuova serie sui Pokémon su Netlfix ma possiamo immaginare di poterla vedere entro la fine del 2023.