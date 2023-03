Pornhub, arriva su Netflix un documentario sul più grande distributore di porno online

Netflix ha deciso di raccontare la storia di Pornhub, la piattaforma di intrattenimento per adulti più conosciuta al mondo e lo ha fatto con un documentario, Money Shot: la storia di Pornhub, della durata di 93 minuti, che, attraverso testimonianze, svelerà dettagli inediti e segreti del noto distributore di porno online. Si tratterà del racconto di una società che grazie alla pornografia ha guadagnato milioni di dollari ma che è stata anche al centro di diverse controversie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questo nuovo documentario sul sesso di Netflix tra i più interessanti in uscita quest'anno.

Money Shot: la storia di Pornhub, cosa aspettarsi

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito. Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

Quando esce Money Shot: la storia di Pornhub su Netflix

Il documentario Money Shot: la storia di Pornhub debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 15 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.