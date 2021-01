I nuovi cortometraggi Pixar con i personaggi più amati, da Toy Story a Soul

Disney+ ha diffuso oggi il trailer di Pixar Popcorn, che debutterà venerdì 22 gennaio sulla piattaforma di streaming. Pixar Popcorn è una collezione di mini cortometraggi autoconclusivi, con protagonisti i personaggi dei film Pixar più amati come Toy Story, Alla ricerca di Nemo, Cars - Motori Ruggenti, Coco e Gli Incredibili, ma anche come il nuovo classico di casa Pixar, ovvero Soul.

Ecco il trailer di Pixar Popcorn, in italiano e poi in inglese

Questi brevi spinoff riprendono un format che Pixar aveva già sperimentato con successo in cortometraggi ispirati alle ambientazioni di Toy Story, Up, Gli Incredibili, WALL-E e tanti altri, tutti disponibili su Disney+.

I cartoni da cui sono tratti i nuovi corti Pixar Popcorn

Questo l'elenco dei titoli dei nuovi cortometraggi di Pixar Popcorn che si vedono nei video, e i lungometraggi da cui sono tratti:

- Ballando con le ruote (titolo originale Dancing with the Cars): da Cars

- Parcheggio (titolo originale Unparalleled parking): da Cars

- Il Soul della città (titolo originale Soul of the City): da Soul

- Biscotto gnam gnam (titolo originale Cookie num num): da Gli Incredibili

- Faccende di casa con gli Incredibili (titolo originale Chore Day - The Incredibles way): da Gli Incredibili

- Le scoperte di Dory (titolo originale Dory finding): da Alla ricerca di Dory

- Una giornata da defunto (titolo originale A day in the life of the Dead): da Coco

- Verso il fitness e oltre (titolo originale To fitness and beyond): da Toy Story

- Parlando di fuffa con Duck e Bunny (titolo originale Fluffy stuff with Duck & Bunny): da Toy Story