The Crown potrebbe avere un prequel. Tutto quello che sappiamo

The Crown potrebbe avere un prequel. È questa la nuova indiscrezione in casa Netflix che, a quanto si dice, starebbe tratando con la casa di produzione della fortunata serie sulla famiglia reale inglese, Left Bank per la realizzazione di una nuova serie prequel. A lanciare questa notizia è stata la rivista britannica The Daily Mail seguita poi da Deadline che l'ha confermata. Per ora si tratta solo di una trattativa, una chiacchierata tra i due colossi ma siamo sicuri che qualunque cosa sarà ne verrà fuori un prodotto di qualità. Ma se ci fosse davero un prequel di The Crown, di cosa parlerebbe?

The Crown: di cosa potrebbe parlare il prequel

Le prime indiscrezioni su questo nuovo grande progetto di Netflix parlerebbero di una trama incentrata negli anni appena prima la Seconda Guerra Mondiale oppure la fine dell'età Vittoriana con la regina Vittoria al trono. Oltre a questo non ci sono stati commenti da parte della piattaforma di streaming ma siamo quasi certi che cercherà di portarsi a casa questo nuovo progetto che, se seguirà le orme di The Crown potrebbe essere un alro colosso.

Quando esce The Crown 5 su Netflix

The Crown 5 uscirà su Netflix per il prossimo novembre e sarà la penultima stagione della serie. Nel cast arriverà una nuova interprete della regina, Imelda Staunton mentre Dominic West sarà il principe Carlo. Diana verrà interpretata da Elizabeth Debicki mentre Jonathan Pryce e Lesley Manville saranno rispettivamente il principe Filippo e la principessa Margaret. La storia narrata in questa stagione coprirà l'arco temporale degli anni '90 con il divorzio di Carlo e Diana e la morte di quest'ultima il 31 agosto 1997.