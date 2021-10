Pretty Smart è la nuova comedy di Netflix alla How I Met Your Mother

Senso di appartenenza, amicizia, amori e la ricerca del proprio posto nel mondo. Tutto questo è Pretty Smart, la nuova comedy di Netflix dagli sceneggiatori di Crazy Ex Girlfirend e How I Met Yoru Mother che, proprio dalla serie sulla vita sentimentale di Ted Mosby riprende l'ironia, la profondità e il racconto di un legame indissolubile tra persone completamente diverse tra loro ma unite dalla condivisione di uno dei periodi più fomativi della vita, quello dei 20-30 anni. Pretty Smart, infatti, è una commedia romantica dai toni brillanti e dai colori vividi che farà ridere ma allo stesso tempo riflettere e identificare con almeno uno dei personaggi coinvolti nella trama. Netflix sceglie di puntare sulla leggerezza e di far tornare in auge un genere un po' accantonato nell'ultimo periodo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire trama, trailer e data di uscita di questo nuovo e imperdibile titolo Netflix.

Qui il trailer di Pretty Smart

La trama di Pretty Smart

Dopo essere stata piantata all'improvviso dal fidanzato, Chelsea (Emily Osment), un'intellettuale snob che ha frequentato Harvard e che aspira a fare la scrittrice, è costretta a trasferirsi sulla costa Ovest e andare ad abitare con Claire (Olivia Macklin), la spumeggiante, spensierata e non troppo intellettuale sorella, e con i suoi tre coinquilini adorabilmente eccentrici e anch'essi poco intellettuali: Grant (Gregg Sulkin), un personal trainer dal fascino prorompente, Solana (Cinthya Carmon), un'ex avvocato diventata guaritrice e Jayden (Michael Hsu Rosen), un influencer sui social. Chelsea abbandona a poco a poco i pregiudizi e la dura corazza man mano che conosce meglio i suoi nuovi amici, creando così un'insolita famiglia acquisita.

Quando esce Pretty Smart su Netflix

Sarà possibile guardare Pretty Smart sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dall'8 ottobre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.