Netflix lancia il primo teaser di Bridgerton 2 nel giorno di S. Valentino

Manca sempre meno all'uscita di Bridgerton 2 su Netflix e la piattaforma di streaming ha voluto fare un regalo ai fan della serie pubblicando il primo teaser trailer della seconda stagione proprio nel giorno degli innamorati. Ebbene sì, abbiamo finalmente a disposizione un primo sguardo sui nuovi episodi della romantica, scandalosa e arguta che celebra l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Prodotta da Shondaland e creata da Chris Van Dusen, Bridgerton 2 è pronta a tornare in pista ma scopriamo qualcosa in più su cosa ci aspetta con i nuovi episodi.

La trama di Bridgerton 2

La seconda stagione di Bridgerton segue Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nonché visconte, nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Qui il primo teaser di Bridgerton 2

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

Sarà possibile vedere la nuova stagione di Bridgerton sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 25 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il poster di Bridgerton 2