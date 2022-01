Dal creatore di "Shameless" su Sky arriva la nuova serie procedural "Professor Wolfe"

Orfani di Shameless, su Sky arriva Professor Wolfe: è una nuova serie tv creata da Paul Abbott, ovvero colui che ha creato la versione originale britannica della serie sulla famiglia Gallagher, poi ripresa nel remake USA di recente conclusosi dopo undici stagioni.

Ecco tutto quello che serve sapere per capire se Professor Wolfe potrà colmare il vuoto lasciato da Shameless.

Quando esce Professor Wolfe

La nuova serie Sky Original inglese, composta in totale da sei episodi, uscirà a partire dal 13 febbraio 2022 alle 21.15 su Sky Investigation, e ogni episodio sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

Professor Wolfe, trama e cast della serie

La nuova serie procedural crime ha come protagonista Babou Ceesay (Rogue One) nei panni di Wolfe Kinteh, stimato professore universitario di scienze forensi, nonché tra i migliori investigatori d'Inghilterra. Geniale e imprevedibile, porta sempre a casa il risultato, e questo basta a giustificare il suo comportamento spesso sopra le righe e fuori dagli schemi.

Sei episodi in cui Kinteh si impegna a risolvere ogni singolo crimine, anche i più particolari, inanellando insieme al suo team un (macabro) successo dietro l’altro, pur senza mancare del caratteristico humor inglese. Brillante ed empatico nella vita professionale, in quella privata tuttavia il professore attraversa numerose difficoltà nel trovare un giusto equilibrio, facendo fatica a tenere insieme il puzzle della sua complicata esistenza.

Accanto al professore non manca mai il suo team: la fidatissima “vice” Maggy (Naomi Yang), la nuova leva Dominique (Shaniqua Okwok), il nerd del gruppo Steve (Adam Long), la veterana della squadra Dot (Amanda Abbington). Kinteh veste i panni dell’investigatore lavorando anche con la detective Betsy Chambers (Christine Tremarco), sua amica di vecchia data, mentre la sua vita privata vede la presenza della moglie Valerie (Natalia Tena), avvocatessa di successo, e la loro figlia adolescente Flick (Talitha Wing).

Il trailer italiano di Professor Wolfe

Ed ecco le immagini del trailer in italiano della nuova serie Professor Wolfe