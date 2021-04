La Casa di Carta, Alvaro Morte: le rare foto del "professore" con i figli Julieta e Leon

Ha fatto girare la testa a tutti i telespettatori della Casa di Carta, ma dietro i panni sexy del professor Sergio Marquina, si nasconde il volto di tenero papà. Immortalato a Madrid, nella sua Spagna, l'attore Alvaro Morte viene paparazzato mentre si prende cura dei suoi bambini, i due gemelli Leon e Julieta, con cui si sottopone a tampone rapido antigenico.

Alvaro Morte, professore della Casa di Carta, con i figli

Le foto - pubblicate dal settimanale Chi - mostrano una versione inedita del sex symbol spagnolo: il 46enne porta a spasso i bambini, poi tutti e tre scendono dalla macchina per sottoporsi all'esame rapido. Mentre Julieta sembra prestarsi senza capricci, non può dirsi lo stesso del fratellino, che appare più reticente e si ribella: solo l'intervento del papà, pronto a prenderlo in braccio e coccolarlo, si rivela utile per portare a termine le missione.

I piccoli sono il frutto della relazione di Alvaro con la moglie Bianca Clemente, anch'essa appassionata di recitazione ma riservatissima. Rare le foto che immortalato il privato dell'artista iberico, ma ai paparazzi nulla sfugge.

Quando esce La Casa di Carta 5 e le anticipazioni

Ed intanto è tutto pronto per la diffusione della Casa di Carta 5, ultima stagione della serie tv tra le più amate di sempre del catalogo Netflix. I nuovi episodi saranno dieci, le riprese sono state registrate quest'estate ma non c'è ancora una data ufficiale per la messa in onda: alcuni indizi lasciano intendere che un momento utile potrebbe essere la fine della primavera.