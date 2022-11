Prova Prova Sa Sa non fa ridere come LOL e c’è un motivo

Il cast di Prova Prova Sa Sa

Il 2 novembre, forse per alleviare il dolore del giorno dei morti, sono usciti su Prime Video i 4 episodi di Prova Prova Sa Sa, show comico condotto da Frank Matano e con ospiti fissi Aurora Leone (dei The Jackal), Maria Di Biase, Maccio Capatonda ed Edoardo Ferrario.

Prova Prova Sa Sa è subito balzato in cima alla classifica dei contenuti Prime Video più visto in Italia, e forse in ciò ha influito il suo cast che ricorda LOL: chi ride è fuori (noi stessi lo avevamo definito "cugino di LOL").

Per questo ci sentiamo in dovere di dire subito che no, Prova Prova Sa Sa non è ai livelli di LOL, o meglio non fa ridere quanto LOL. Prima di spiegare perché, però, riassumiamo brevemente come è fatto questo nuovo show.

Come funziona Prova Prova Sa Sa

Il programma si basa sull’improvvisazione comica: in estrema sintesi Frank Matano enuncia una situazione e gli ospiti - sia i fissi, sia quelli di passaggio come Francesco Mandelli e altri - devono improvvisare delle scene divertenti/surreali.

Alcune improvvisazioni (che qui vengono chiamate giochi) sono ricorrenti, come "Scene da un Cappello" in cui Frank pesca dei biglietti con dei temi su cui fare delle brevi battute, altre variano di puntata in puntata e talvolta prevedono anche la partecipazione di persone dal pubblico. In tutto ciò Frank assegna dei punti, che sono totalmente finti: a Prova Prova Sa Sa non ci sono eliminazioni o vincitori.

Perché (non) guardare Prova Prova Sa Sa

Sgomberiamo il campo da un equivoco: Prova Prova Sa Sa non è uno show brutto. Si ride abbastanza, anche se i livelli di LOL sono decisamente lontani.

Il "problema", o meglio ciò che non ci ha convinto appieno di questo programma, sta a nostro avviso, e non solo nostro, in un equivoco.

Come ha scritto Massimo Ceccovecchi, docente di improvvisazione teatrale con un'esperienza trentennale, Amazon ha scelto per questo show dei comici, che funzionano quando possono fare le loro gag e i loro sketch, ma che non sono adatti a questo format. "Perché non avete chiamato dei professionisti dell'improvvisazione, perché non vi siete affidati a persone che sono cresciute a pane e Impro, a latte e Whose Line is it anyway (programma di cui ne avete comprato i diritti) perché?" chiede Ceccovecchi, uno dei pochi in Italia certificato dal ministero del lavoro come docente di improvvisazione teatrale, oltre a essere uno dei soci fondatori della scuola nazionale Verbavolant e insegnante ad Insieme Per Fare a Roma (e con Club Imprò porta l'improvvisazione in giro in tutta Italia).

E secondo noi Ceccovecchi, che da quasi venti anni prova a portare l'improvvisazione teatrale sulla tv italiana, ha centrato il punto, soprattutto quando fa notare che i comici presenti "Non hanno ascolto, non hanno attenzione e cura dell'altro, non riescono ad ampliare niente che propone il compagno, fanno tutto solo ed esclusivamente per conto proprio, non hanno costruito un'improvvisazione insieme, hanno sbagliato i meccanismi comici di alcuni game (nella "Rumoristi" quello che fa ridere non è tanto il rumore dello spettatore ma la reazione con battuta dell'improvvisatore e non ne hanno fatta nemmeno una) si sono parlati sopra e, ovviamente, hanno cercato solo ed esclusivamente la gag per fare ridere. Tutto il contrario di come dovrebbe essere l’improvvisazione teatrale".

La scelta "sbagliata" del cast, quindi, pregiudica la perfetta riuscita dello show, senza nulla togliere al talento comico di tutti i partecipanti. Di conseguenza si ride qua e là, ma in generale Prova Prova Sa Sa sembra non riuscire mai a ingranare davvero la giusta marcia.

Ed è un peccato: perché, come dice Ceccovecchi, Prime ha perso una ghiotta occasione di far conoscere la bellezza dell’improvvisazione teatrale al grande pubblico. Ma anche perché, aggiungiamo noi, con il cast giusto Prova Prova Sa Sa ci avrebbe fatto ridere molto di più, ottenendo magari un successo davvero paragonabile a quello del "cugino fortunato" LOL.

Voto: 6-